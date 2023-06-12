У податковій почне працювати штучний інтелект: що зміниться і хто за це заплатить

7 червня 2023 р. на економічному форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», організованому Українською Радою Бізнесу, було представлено напрями діджиталізації (цифровізації) Державної податкової служби. Загалом вони стосуються big data та безпеки даних; комунікації та сервісів; комплаєнсу та адміністрування. Детальніше про заплановані зміни «Мінфіну» розповів Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine.

Навіщо ДПС переходити на цифрові технології

Вже декілька років в Україні триває дискусія щодо необхідності автоматизації ключових процесів податкового адміністрування, насамперед для боротьби з корупційними практиками та спрощення процесу подання звітності для платників податків. Перші кроки вже були зроблені. Зокрема, електронний кабінет Державної податкової служби дозволив підприємцям подавати звіти онлайн за допомогою цифрового електронного підпису.

Також з’явилася можливість подання звітів через «Дію» для ФОП 1—3 групи, які не мають найманих працівників та не є платниками ПДВ. Але в Україні досі відсутня інтегрована система, яка б дозволяла громадянам та бізнесу не тільки максимально просто платити податки, але й мати можливість перевірити яким чином вони нараховані, за яким алгоритмом податкова призначає перевірки та чи є підстави для накладання штрафів.

За даними ДПС, 97,4% юридичних осіб та 94,8% фізичних осіб подають звітність в електронному вигляді. Без врахування чеків PPO/ПРРО платниками до органів ДПС з початку 2023 р. було надіслано вражаючі 193 млн документів. Це, безперечно, вимагає розбудови потужної та захищеної IT-інфраструктури.

Конфіденційність і безпека даних має бути ключовою: збір великої кількості даних, які лежать в основі податкової інформації, може створити ситуацію «старшого брата», оскільки існує загроза потенційного з'єднання особистої інформації про моделі витрат, місцезнаходження та стосунки особи.

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Хто заплатить за діджиталізацію

Однією з ключових новацій є запланований запуск автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), яка дозволить платникам податків отримати доступ до власного профілю з переліками та ступенями ризиків (червоний, жовтий, зелений). За умови реалізації це значно підвищить прозорість роботи податкової та покращить податкову культури загалом. Але важливо розуміти, яким чином відбуватиметься процес формування профілів та індикаторів ризиків, яким чином працюватиме алгоритм їх визначення, та найголовніше — чи залишатиметься «людський фактор» зі сторони податківців.

Серед проєктів цифрової трансформації є одразу декілька амбітних завдань, деякі з яких вже реалізовано, зокрема послугу e-Підприємець, е-Резидент та ІКС «Адміністративне та судове оскарження» (спрямоване на пришвидшення виконання судових рішень щодо скарг платників податків). Так само для великих платників податків заплановано впровадження регулювання на засадах ризико-орієнтованого підходу та використання сучасних методик аудиту (аудиторський файл SAF-T UA).

Роз’яснень та прорахунків потребує ініціатива з електронної системи обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (е-акциз). Яким чином це вплине на вартість продукції, зокрема через необхідність переобладнання ліній для виробництва алкогольних напоїв? Що буде з імпортним алкоголем? Чи готовий бізнес в умовах війни витрачати гроші на його адміністрування, зокрема логістичний контроль та сканери для торгівельних точок? І головне, якщо алкогольна та тютюнова продукція суттєво здорожчає, чи не призведе це до зворотного результату — збільшення контрафакту?

В контексті диджиталізації треба також згадати кроки ДПС щодо вирішення проблеми блокування податкових накладних. З 8 липня 2023 року набере чинності постанова Кабінету Міністрів від 02 червня 2023 року № 574 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165», яка передбачає автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у разі виведення платника податку з переліку ризикових, а також у разі ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника за умови виконання певних умов. Це має зменшити відсоток зупинених податкових накладних, які, по суті, були інструментом тиску на бізнес та заморожування його коштів. За даними бізнес-омбудсмена Романа Ващука, станом на квітень 2023 р. близько 20% платників ПДВ стикалися з блокуванням податкових накладних.

Майбутнє податкової служби буде базуватися на велетенській кількості даних, які потребуватимуть обробки, аналізу та безпечного зберігання. Ключові рішення, зокрема щодо податкових ризиків будуть прийматися алгоритмами (у тому числі штучним інтелектом), що значно посилить прозорість роботи служби та виключить «людський фактор». Автоматизація звітів дозволить зменшити адміністративне навантаження на бізнес. Всі ці новації, без сумніву, здійснять революцію у податковому адмініструванні і значно спростять життя бізнесу та громадянам.

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