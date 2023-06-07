Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу та фінансові новації після закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка буде реалізована після закінчення війни. Про це він заявив на пресконференції у вівторок, відповідаючи на питання щодо ставлення до проєкту податкової реформи «10−10−10», повідомляє LIGA.net.

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«Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, — ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення», — сказав президент.

За його словами, це стосується не тільки податків.

«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500−600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими», — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з МВФ.

«Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості», — пояснив президент.

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Нагадаємо

Над концепцією реформи «10−10−10» працюють в Офісі президента спільно з Міністерством економіки.

Реформа передбачає зниження:

до 10% податку додану вартість (який нині становить 20%),

до 10% податку з доходів фізосіб (зараз 18%),

до 10% прибуток підприємств (зараз 18%).

Під час війни передбачалося підвищити вдвічі ставку військового збору до 3%. Крім того, планувалося скасувати сплату ЄСВ (зараз 22% від фонду оплати праці працівника), але залишити для ФОП, які перебувають на системі єдиного податку.

Наприкінці 2022 року голова фінансового комітету Данило Гетманцев назвав повернення до реформи «10−10−10» диверсією.