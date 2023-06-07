Президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка буде реалізована після закінчення війни. Про це він заявив на пресконференції у вівторок, відповідаючи на питання щодо ставлення до проєкту податкової реформи «10−10−10», повідомляє LIGA.net.
Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу та фінансові новації після закінчення війни
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«Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, — ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення», — сказав президент.
За його словами, це стосується не тільки податків.
«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500−600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими», — зазначив Зеленський.
Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з МВФ.
«Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості», — пояснив президент.
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Нагадаємо
Над концепцією реформи «10−10−10» працюють в Офісі президента спільно з Міністерством економіки.
Реформа передбачає зниження:
- до 10% податку додану вартість (який нині становить 20%),
- до 10% податку з доходів фізосіб (зараз 18%),
- до 10% прибуток підприємств (зараз 18%).
Під час війни передбачалося підвищити вдвічі ставку військового збору до 3%. Крім того, планувалося скасувати сплату ЄСВ (зараз 22% від фонду оплати праці працівника), але залишити для ФОП, які перебувають на системі єдиного податку.
Наприкінці 2022 року голова фінансового комітету Данило Гетманцев назвав повернення до реформи «10−10−10» диверсією.
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Коментарі - 4
«Требование МВФ»это ЛИПА написанная нашим Правительством.
Ничего МВФ такого не требовал от Украины мало того Они сами были удивлены что во время войны правительство решило вернуть налоги