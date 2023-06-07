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7 червня 2023, 11:50 Читать на русском

Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу та фінансові новації після закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка буде реалізована після закінчення війни. Про це він заявив на пресконференції у вівторок, відповідаючи на питання щодо ставлення до проєкту податкової реформи «10−10−10», повідомляє LIGA.net.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка буде реалізована після закінчення війни.
Фото: president.gov.ua

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«Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, — ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення», — сказав президент.

За його словами, це стосується не тільки податків.

«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500−600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими», — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з МВФ.

«Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості», — пояснив президент.

Читайте також: Реформа «10−10−10» повертається: якою буде податкова система

Нагадаємо

Над концепцією реформи «10−10−10» працюють в Офісі президента спільно з Міністерством економіки.

Реформа передбачає зниження:

  • до 10% податку додану вартість (який нині становить 20%),
  • до 10% податку з доходів фізосіб (зараз 18%),
  • до 10% прибуток підприємств (зараз 18%).

Під час війни передбачалося підвищити вдвічі ставку військового збору до 3%. Крім того, планувалося скасувати сплату ЄСВ (зараз 22% від фонду оплати праці працівника), але залишити для ФОП, які перебувають на системі єдиного податку.

Наприкінці 2022 року голова фінансового комітету Данило Гетманцев назвав повернення до реформи «10−10−10» диверсією.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 червня 2023, 12:23
#
Він вже війну виграв, території повернув щоб обяцяти?
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 червня 2023, 12:43
#
Хорошо бы административную реформу, реформу НДС ну и единый надо менять
+
+15
zevs1
zevs1
7 червня 2023, 12:45
#
Зе не в состоянии сдержать собственные обещания которые дал, что на время военного положения и год после окончания войны отмена штрафов, РРО, проверок и т.д.

«Требование МВФ»это ЛИПА написанная нашим Правительством.

Ничего МВФ такого не требовал от Украины мало того Они сами были удивлены что во время войны правительство решило вернуть налоги
+
+15
252side
252side
7 червня 2023, 13:31
#
Ми ще шашлики не доїли
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