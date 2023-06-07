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7 червня 2023, 12:49 Читать на русском

Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Що чекає на платників податків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%. Про це пише ain.ua.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.
Фото: delo.ua

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Що змінилось

Якщо у червні законопроєкт проголосують у другому читанні, його підпише президент, то з 1 липня 2023 року для ФОП та юридичних осіб скасовують можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.

Проєкт закону передбачає ще кілька змін: зокрема, він повертає проведення документальних перевірок, відновлює штрафи за неправильно або невчасно сплачене ЄСВ, за неправильне використання РРО/ПРРО.

Але у тексті до першого читання поки немає норми про відновлення обов’язку для ФОПів платити ЄСВ (правда, вона може з’явитись до другого читання). Тож поки штрафи по ЄСВ стосуватимуться лише ФОПів з найманими працівниками, а не тих, хто платить ЄСВ за себе.

Що це означатиме для ФОП, що були на 2%

Усі ФОП, які будуть перебувати на цій ставці (2%), з 1 липня автоматично будуть переведені на систему оподаткування, на якій вони перебували до переходу на спеціальну ставку, уточнює старший юрист сервісу для підприємців «Таксер» Юрій Крюков. За його словами, є кілька поширених питань, які непокоять ФОПи щодо повернення з 2%, зокрема, це:

  • Як рахуватимуть ліміт доходів.
  • Як відбуватиметься повернення на попередню ставку або групу.

За словами юриста, у спеціальної ставки єдиного податку (2%) ліміту доходу немає. Але, чи зможе ФОП повернутися на 5% третьої групи з 2%, якщо він перевищив ліміт доходів для цієї групи?

«Податкова непослідовна у цьому питанні. Вони дуже довгий час вважали, що доходи, які отримані на спеціальній ставці 2%, мають впливати на ліміт доходу після переходу на іншу ставку єдиного. Проте, зараз є така консультація, яка налаштовує на позитивний лад», — говорить юрист.

Що ж до повернення на попередню групу:

  • Для ФОП, які були на 5% на момент переходу на 2%, питань не має бути (особливо, якщо не було перевищення лімітів. З 1 липня такі ФОПи будуть уже на ставці 5%, і при звітуванні доходи за ставкою 2% у декларацію не йтимуть, вважає юрист.
  • Але для ФОП, які зареєструвалися після введення ставки 2% та одразу подали на неї заяву: їх можуть перевести на загальну систему (адже вони не працювали на спрощеній).
  • Тим ФОП, які були на спрощеній системі та хочуть змінити групу, варто знати, що в таких випадках податкова часто відмовляє, вимагаючи спочатку перевестися на загальну систему.

Подібні спостереження озвучує і бухгалтер Тетяна Черньонок, автор Telegram-каналу «Твій бухгалтер»: за її словами, новеньких ФОП 3 групи на 2% (тих, хто реєструвався після 01.04.22 та з дня реєстрації обрав 2%) будуть переводити не на 5%, а на загальну систему.

Гаряча лінія ДПС надає на звернення саме таку відповідь. Також, за досвідом бухгалтера, ті нові ФОПи, що намагаються зараз подавати заяви про перехід з 2% на 5%, отримують відмови.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
zevs1
zevs1
7 червня 2023, 13:21
#
Возвращаете налоги с 1июля значит война закончилась, отменяйте военное положение

Снимаете запрет на проверки значит снимайте запрет на выезд для всех граждан

Только не надо прикрываться «требованиями МВФ «они не выдвигали условий по возврату довоенной фискальной политики это уже известно.
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0
mytnyk
mytnyk
7 червня 2023, 13:30
#
У вас странные причинно-следственные связи…
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0
zevs1
zevs1
7 червня 2023, 13:39
#
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