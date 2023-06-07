Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Що чекає на платників податків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%. Про це пише ain.ua.

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Що змінилось

Якщо у червні законопроєкт проголосують у другому читанні, його підпише президент, то з 1 липня 2023 року для ФОП та юридичних осіб скасовують можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.

Проєкт закону передбачає ще кілька змін: зокрема, він повертає проведення документальних перевірок, відновлює штрафи за неправильно або невчасно сплачене ЄСВ, за неправильне використання РРО/ПРРО.

Але у тексті до першого читання поки немає норми про відновлення обов’язку для ФОПів платити ЄСВ (правда, вона може з’явитись до другого читання). Тож поки штрафи по ЄСВ стосуватимуться лише ФОПів з найманими працівниками, а не тих, хто платить ЄСВ за себе.

Що це означатиме для ФОП, що були на 2%

Усі ФОП, які будуть перебувати на цій ставці (2%), з 1 липня автоматично будуть переведені на систему оподаткування, на якій вони перебували до переходу на спеціальну ставку, уточнює старший юрист сервісу для підприємців «Таксер» Юрій Крюков. За його словами, є кілька поширених питань, які непокоять ФОПи щодо повернення з 2%, зокрема, це:

Як рахуватимуть ліміт доходів.

Як відбуватиметься повернення на попередню ставку або групу.

За словами юриста, у спеціальної ставки єдиного податку (2%) ліміту доходу немає. Але, чи зможе ФОП повернутися на 5% третьої групи з 2%, якщо він перевищив ліміт доходів для цієї групи?

«Податкова непослідовна у цьому питанні. Вони дуже довгий час вважали, що доходи, які отримані на спеціальній ставці 2%, мають впливати на ліміт доходу після переходу на іншу ставку єдиного. Проте, зараз є така консультація, яка налаштовує на позитивний лад», — говорить юрист.

Що ж до повернення на попередню групу:

Для ФОП, які були на 5% на момент переходу на 2%, питань не має бути (особливо, якщо не було перевищення лімітів. З 1 липня такі ФОПи будуть уже на ставці 5%, і при звітуванні доходи за ставкою 2% у декларацію не йтимуть, вважає юрист.

Але для ФОП, які зареєструвалися після введення ставки 2% та одразу подали на неї заяву: їх можуть перевести на загальну систему (адже вони не працювали на спрощеній).

Тим ФОП, які були на спрощеній системі та хочуть змінити групу, варто знати, що в таких випадках податкова часто відмовляє, вимагаючи спочатку перевестися на загальну систему.

Подібні спостереження озвучує і бухгалтер Тетяна Черньонок, автор Telegram-каналу «Твій бухгалтер»: за її словами, новеньких ФОП 3 групи на 2% (тих, хто реєструвався після 01.04.22 та з дня реєстрації обрав 2%) будуть переводити не на 5%, а на загальну систему.

Гаряча лінія ДПС надає на звернення саме таку відповідь. Також, за досвідом бухгалтера, ті нові ФОПи, що намагаються зараз подавати заяви про перехід з 2% на 5%, отримують відмови.