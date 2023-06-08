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8 червня 2023, 12:35 Читать на русском

У Раді почали розбиратися з комісіями в обмінниках за «зношені» купюри

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 7 червня провів засідання, на якому заслухали інформацію Нацбанку про додаткові комісії валютних обмінників за зношені купюри. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 7 червня провів засідання, на якому заслухали інформацію Нацбанку про додаткові заробітки валютних обмінників на нібито зношених купюрах.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які «зношені» купюри мають приймати обмінники

Гетманцев зазначив, що обмінник може не приймати купюру, якщо вона є значно зношеною або пошкодженою.

Решту купюр обмінники зобов'язані приймати без доплат. При цьому критерії щодо зношування НБУ перегляне в бік пом'якшення. Ознаки незначного зношування, за яких купюри приймаються, врегульовано постановою Нацбанку № 1 від 2 січня 2019 року.

За приймання зазначених купюр не може стягуватись додаткова комісія або застосовуватись інший курс. У разі порушення слід звертатися до НБУ.

Читайте: НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що за словами Гетманцева, Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.

За його словами, більшість скарг стосується порушень з боку державних банків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+114
Corolla
Corolla
8 червня 2023, 13:07
#
Лучше бы разобрались, какого хера обменники воротят нос от долларов 1996 года. С комиссией с какого-то перепуга принимают.
+
+54
tyshenkoV
tyshenkoV
8 червня 2023, 13:13
#
Понятно какого хрена — мудрый нарід не хочет их покупать, хотят синенькие ибо красиво. Зачем обменке их покупать, если она их потом не сможет никому продать? Можете пойти против мейнстрима и купить в какой нибудь обменке пару (десятков) тысяч баксов 96 года) Или даже лучше — выставить объявление, что готовы поменять свои синие баксы из пачки с номерами под ряд на белые 96 года))
+
+15
TAN72
TAN72
8 червня 2023, 14:35
#
Забрать лицензию.
+
0
StNekroman
StNekroman
8 червня 2023, 15:32
#
В 2015 все шло в хід, і ніхто носа не крутив.
Бакси 96 року все ще є баксами, є платіжним засобом.
Едина реальна логічна причина цієї дічі - шо ринок перенасичений баксами.
Якщо був би дефіцит — то брали б без приколів.
+
0
StNekroman
StNekroman
8 червня 2023, 15:44
#
Мені начхати шо там хоче чи не хоче нарід.
Прийшов до обмінника, дав гривні - отримав старі доллари, всі діла.
Не подобається — пиши у спортлото, або можеш ще раз обміняти, в іншу сторону.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
8 червня 2023, 14:02
#
Сначала с гос. банками бы разобрались, там такая же история, инкассо, платите деньги и ждите с моря погоды.
+
+67
zevs1
zevs1
8 червня 2023, 14:22
#
Если за дело взялся Данила Гетманцев то результат будет 100% ощипанные гуси.
Зе знает как выбирать людей в свою команду.
+
+9
StNekroman
StNekroman
8 червня 2023, 15:25
#
«У разі порушення слід звертатися до НБУ.»
У спортлото.
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