У Раді почали розбиратися з комісіями в обмінниках за «зношені» купюри

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 7 червня провів засідання, на якому заслухали інформацію Нацбанку про додаткові комісії валютних обмінників за зношені купюри. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев .

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Які «зношені» купюри мають приймати обмінники

Гетманцев зазначив, що обмінник може не приймати купюру, якщо вона є значно зношеною або пошкодженою.

Решту купюр обмінники зобов'язані приймати без доплат. При цьому критерії щодо зношування НБУ перегляне в бік пом'якшення. Ознаки незначного зношування, за яких купюри приймаються, врегульовано постановою Нацбанку № 1 від 2 січня 2019 року.

За приймання зазначених купюр не може стягуватись додаткова комісія або застосовуватись інший курс. У разі порушення слід звертатися до НБУ.

Читайте: НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що за словами Гетманцева, Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.

За його словами, більшість скарг стосується порушень з боку державних банків.