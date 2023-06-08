Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 7 червня провів засідання, на якому заслухали інформацію Нацбанку про додаткові комісії валютних обмінників за зношені купюри. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
У Раді почали розбиратися з комісіями в обмінниках за «зношені» купюри
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Які «зношені» купюри мають приймати обмінники
Гетманцев зазначив, що обмінник може не приймати купюру, якщо вона є значно зношеною або пошкодженою.
Решту купюр обмінники зобов'язані приймати без доплат. При цьому критерії щодо зношування НБУ перегляне в бік пом'якшення. Ознаки незначного зношування, за яких купюри приймаються, врегульовано постановою Нацбанку № 1 від 2 січня 2019 року.
За приймання зазначених купюр не може стягуватись додаткова комісія або застосовуватись інший курс. У разі порушення слід звертатися до НБУ.
Читайте: НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев
Передісторія
Раніше «Мінфін» писав, що за словами Гетманцева, Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.
За його словами, більшість скарг стосується порушень з боку державних банків.
Коментарі - 8
Бакси 96 року все ще є баксами, є платіжним засобом.
Едина реальна логічна причина цієї дічі - шо ринок перенасичений баксами.
Якщо був би дефіцит — то брали б без приколів.
Прийшов до обмінника, дав гривні - отримав старі доллари, всі діла.
Не подобається — пиши у спортлото, або можеш ще раз обміняти, в іншу сторону.
Зе знает как выбирать людей в свою команду.
У спортлото.