Національний банк України встановив офіційний курс долара на 27— 30 листопада у коридорі 45,11 — 45,02 грн/$. Таким чином протягом цих днів американська валюта подешевшає на 9 копійок.
27 листопада 2026, 17:26
НБУ понизив курси основних валют на 27-30 листопада
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Євро також дешевшає
Офіційний курс євро цими ж днями встановлено на рівні 49,49 грн/€ — 49,35 грн/€.
Таким чином, європейська валюта втратить 14 копійок порівняно з п'ятничним курсом.
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Джерело: Мінфін
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