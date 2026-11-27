Біткоїн (BTC) 27 листопада знову опустився до $59 000 після того, як не зміг втриматися поблизу $62 000. За годину ринок зафіксував ліквідації криптовалютних позицій майже на $190 млн, з яких $182 млн припали на ставки на подальше зростання ціни (long). За даними TokenPost, за 24 години примусово закрили позиції понад 90 тис трейдерів.

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Різке падіння відбулося після відкриття американських торгових сесій. Біткоїн втратив близько $3 тис. від локального максимуму, а за ним вниз пішли й інші криптовалюти.

Що стало причиною нового падіння BTC

На ринок одночасно тиснуть кілька факторів.

— Відмова від рівня $62 000. Біткоїн намагався відновити цю позначку, але після відкриття американських ринків продавці посилили тиск. Втрата локального рівня підтримки спровокувала примусове закриття leveraged long-позицій, що додатково прискорило зниження.

— Експірація опціонів на $6,8 млрд. 27 листопада на Deribit завершився термін дії біткоїн-опціонів на приблизно $6,8 млрд, що становило 25,4% відкритого інтересу за BTC-опціонами. Така масштабна експірація може посилити короткострокову волатильність через перебудову хеджування та позицій трейдерів. Водночас прямого доказу, що саме експірація спричинила падіння, немає.

— Відтік коштів із біткоїн-ETF. Американські спотові фонди продовжують втрачати капітал. За даними Farside Investors, 25 листопада чистий відтік становив $453 млн, зокрема $329,7 млн припали на фонд BlackRock IBIT. Загалом шестиденна серія відтоків скоротила надходження до ETF приблизно на $2,6 млрд. Це послаблює один із важливих каналів інституційного попиту на BTC.

— Інфляційні ризики та очікування щодо ФРС. Інвестори оцінюють перспективи американської монетарної політики, зокрема можливе підвищення ставки у грудні. Висока інфляція та невизначеність щодо вартості кредитування стримують попит на ризикові активи.

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Ліквідації посилили падіння

За одну годину ліквідації досягли близько $190 млн, причому $182 млн припали на довгі позиції. Це означає, що більшість примусово закритих угод належали трейдерам, які очікували зростання BTC.

Коли ціна падає, а трейдер використовує кредитне плече, біржа може автоматично закрити його позицію, якщо застави недостатньо для покриття ризику. Такі продажі створюють додатковий тиск на ціну, можуть запускати наступні ліквідації та формувати так званий каскад примусового продажу.

За даними TokenPost, за останні 24 години було ліквідовано понад 90 тис. трейдерів, а найбільша одинична ліквідація перевищила $9 млн і відбулася на Binance.

На момент підготовки матеріалу, за твоїм спостереженням, біткоїн уже відновився майже до $60 000. Такий відскок після різкого зниження може бути пов'язаний із завершенням хвилі примусових продажів, однак сам по собі ще не свідчить про зміну тренду.

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