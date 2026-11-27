Після закриття міжбанку у п'ятницю, 27 листопада, курс долара подешевшав на 9 копійок у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро втратив 21 копійку у купівлі та 22 — у продажу.
27 листопада 2026, 17:52
Долар і євро продовжили зниження на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 27 листопада
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Закриття 27 листопада
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Зміни
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45,09/45,12
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45,00/45,03
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09/09
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49,51/49,53
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49,30/49,31
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21/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,90−45,46 грн. Євро купують за 49,28 грн, а продають за 50,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,15−45,32, євро — 49,73−50,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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