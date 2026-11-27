Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за 10 місяців 2026 року виявило порушення під час повних перевірок декларацій на понад 3,5 млрд грн. Найчастіше проблеми з декларуванням фіксували у представників місцевого самоврядування, Національної поліції, державних підприємств, обласних адміністрацій та комунальних установ.

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Загалом агентство завершило 764 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявили у 758 деклараціях, тобто більш ніж у 99% випадків.

У 429 деклараціях встановлено ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 3,065 млрд грн. Ще у 11 випадках виявлено ознаки необґрунтованості активів на понад 49 млн грн, а у 12 деклараціях — ознаки незаконного збагачення на понад 426 млн грн.

Ефективність повних перевірок за цей період становила 60% від завершених перевірок із затвердженим результатом.

Хто найчастіше порушує правила декларування

Найбільше декларацій із виявленими порушеннями НАЗК зафіксувало серед представників органів місцевого самоврядування — 176. До цієї категорії входять, зокрема, депутати місцевих рад, керівники та працівники апаратів рад, голови громад і їхні заступники.

На другому місці — представники Національної поліції, у деклараціях яких порушення виявили у 28 випадках.

Також до груп із найбільшою кількістю порушень належать:

Державні підприємства — 18 декларацій. Серед них десять подані керівниками або виконувачами їхніх обов'язків, три — заступниками, одна — головним бухгалтером, три — лісничими та одна — членом комісії з реорганізації.

Обласні та районні державні адміністрації — 21 декларація, зокрема одна від голови ОДА та одна від його заступника.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — 18 декларацій.

Комунальні підприємства — 15 декларацій, переважно від керівників та їхніх заступників.

Митна та податкова служби — 13 декларацій, зокрема п'ять від митників і вісім від представників податкової.

Судова система — 11 декларацій, з яких шість подані суддями.

Державна міграційна служба — 11 декларацій.

ДСНС — 10 декларацій.

Також порушення зафіксували у деклараціях представників Національної гвардії України та регіональних сервісних центрів МВС — по вісім випадків.

Найбільші суми порушень у конкретних деклараціях

Серед декларацій, повні перевірки яких завершили у жовтні, НАЗК виділило кілька випадків із найбільшими сумами.

У начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України виявили ознаки незаконного збагачення на понад 19,6 млн грн. За даними агентства, на колишню дружину та сина посадовця було оформлено нерухомість, рухоме майно та корпоративні права, для придбання яких сім'я не мала достатніх офіційних доходів.

Окрім цього, у декларації посадовця встановлено ознаки недостовірних відомостей на 22,9 млн грн. Йдеться про будинок у Київській області, апартаменти в Буковелі, автомобіль Mercedes-Benz та 100 тис. доларів, наданих у борг третій особі. НАБУ розпочало досудове розслідування.

У декларації головної лікарки та депутатки Хмельницької обласної ради НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 235 млн грн. Під час слідчих дій у посадовиці та її чоловіка вилучили понад 184 млн грн готівки. Крім того, чоловік депутатки вивіз до Польщі кошти на понад 23,8 млн грн. Загальні грошові активи подружжя перевищували 241 млн грн, тоді як офіційний сукупний дохід становив 7,4 млн грн.

У декларації судді Верховного Суду за 2025 рік виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 2,1 млн грн. Зокрема, йдеться про фінансове зобов'язання на 50 тис. доларів, достовірність якого перевіряється.

У декларації колишнього начальника Самарівського районного ТЦК та СП виявили ознаки необґрунтованості активів на понад 7,5 млн грн. Зокрема, йдеться про будинок у Дніпропетровській області вартістю майже 200 тис. доларів, оформлений на громадянина США, але, за даними НАЗК, фактично побудований і використовуваний самим посадовцем. Матеріали передали до САП.

У декларації військовослужбовця Рівненського обласного ТЦК та СП виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 83 млн грн. Посадовець не зміг підтвердити походження задекларованих грошових активів на понад 2,9 млн доларів. ДБР розпочало досудове розслідування.

За якими посадовцями справи передають до суду

За результатами перевірок НАЗК передає обґрунтовані висновки компетентним органам, якщо виявляє ознаки кримінального або адміністративного правопорушення. Водночас обвинувальні акти до суду направляють органи досудового розслідування, а не саме НАЗК.

У жовтні 2026 року до суду скерували обвинувальні акти, зокрема, щодо:

заступника директора департаменту — начальника управління Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької ОДА. Йдеться про недостовірні відомості в декларації за 2024 рік на понад 4,6 млн грн;

головного бухгалтера державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проєктів», у декларації якого за 2024 рік виявили недостовірні відомості на понад 5,5 млн грн.

В обох випадках матеріали щодо ознак недостовірного декларування розглядалися в межах кримінальних проваджень за відповідними статтями.

Водночас у судовій практиці за результатами попередніх проваджень також є рішення щодо посадовців. Зокрема, Житомирський районний суд визнав головного спеціаліста відділу ветеранської політики Житомирської ОДА винною в адміністративному правопорушенні, але закрив провадження через закінчення строків накладення стягнення.

Хмельницький міськрайонний суд визнав директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради винним у недостовірному декларуванні та призначив штраф 17 тис. грн.

За даними НАЗК, на розгляді судів перебувають 73 обвинувальні акти за недостовірне декларування та три — за незаконне збагачення.

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У яких регіонах найчастіше виявляють порушення

Найвищу частку декларацій із підтвердженими порушеннями серед перевірених НАЗК зафіксувало у Волинській області — 11 із 12, або 92%.

Далі за часткою порушень:

Житомирська область — 15 із 19, або 79%;

Херсонська область — 14 із 18, або 78%;

Хмельницька область — 17 із 22, або 77%;

Дніпропетровська область — 60 із 79, або 76%;

Чернівецька область — 8 із 11, або 73%.

У Києві порушення встановили у 82 із 215 перевірених декларацій — 38%.

НАЗК наголошує, що сама повна перевірка декларації не означає, що декларант вчинив корупційне правопорушення. Остаточне рішення про винуватість особи ухвалює суд. Виявлені ознаки порушень можуть стати підставою для кримінального провадження, адміністративної відповідальності або звернення до суду щодо стягнення необґрунтованих активів.

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