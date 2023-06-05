В НБУ пояснили, про які карткові операції доповідатимуть банки

В Національному банку повідомили , що запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

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Що кажуть в НБУ

«Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№ 25−0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.

Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

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Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25−0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.