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5 червня 2023, 13:13 Читать на русском

В НБУ пояснили, про які карткові операції доповідатимуть банки

В Національному банкуповідомили, що запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

В Національному банкуповідомили, що запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть в НБУ«Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.
Фото: focus.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть в НБУ

«Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№ 25−0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.

Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

Читайте: З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25−0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
__ EK __
__ EK __
5 червня 2023, 13:16
#
Конвертик, выдыхай. Снова тебя провели. Не долгой была твоя радость. Расходимся.
+
0
Tido oss
Tido oss
5 червня 2023, 13:21
#
Ахахахахаххаха
+
+15
jakiro
jakiro
5 червня 2023, 14:02
#
Всі зчинили вій такий шо з кожного чайника було чути.
+
0
matroskin
matroskin
5 червня 2023, 14:25
#
Ну не всі, багато хто й вчора писав, що еквайринг це зовсім не те. Але у нас мало хто читає далі заголовка, а в суть написанного вникають взагалі одиниці.
+
0
Exba
Exba
5 червня 2023, 14:26
#
Вой потому, что никто не хочет честно платить налоги. Слова о том, что бюджет разворовывают, а вот если бы как в ЕС, то все бы честно платили, от лукавого. Живу в ЕС несколько лет уже, после 24/02/22 приехало много беженцев, телеграм группы пестрят объявлениями услуг парикмахеров, педикюра, массажа, психологов, таксистов, тарологов и прочей ереси. При этом практически никто не удосужился получить местный налоговый номер и платить налоги (даже молчу о том, что услуги такси подлежат лицензированию и имеют специальные жёлтые номера)…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 червня 2023, 14:15
#
В письме упоминаются Р2Р-переводы,
что в переводе person-to-person.

НБУ всех успокоил, мол фамилий
там не будет, так они там
и не нужны…
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