Фінкомітет повторно схвалив законопроєкт, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Податковий комітет Верховної Ради схвалив у повторному другому читанні законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107−1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

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За його словами, документ підтримали 22 члени комітету, 1 — утримався.

«Очікуємо розгляд у залі вже в травні. Правками ніхто не затягував, думаю, цього разу все буде добре і в залі з голосами», — резюмував нардеп.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 травня не підтримала в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

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11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — «Альфа-банк»).

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати «Сенс Банк».