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10 травня 2023, 10:17 Читать на русском

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

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Що це означає

Зазначається, що всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Хто може скористатися програмою

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

«Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії», — наголосили у відомстві.

Як отримати компенсацію

Спочатку слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми: Ощадбанк, monobank, Приватбанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ.

Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Далі спецкомісія при органі місцевого самоврядування розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до відповідного реєстру та визначить суму, яка буде нарахована.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
zig4free
zig4free
10 травня 2023, 10:21
#
Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки.
+
0
Disorder
Disorder
10 травня 2023, 11:08
#
Бабки откуда? просто друкуватимемо,?
+
0
zig4free
zig4free
10 травня 2023, 11:17
#
Тема рядом есть, скоро акциз на воздух начнут вводить.
+
0
bonv
bonv
10 травня 2023, 11:25
#
А що з тими у кого більші руйнування ніж вибиті вікна-двері?
+
+42
kadaad1988
kadaad1988
10 травня 2023, 11:26
#
Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу… Народ, не ремонтируйте свое жилье, живите по подвалам, землянкам…
+
0
bonv
bonv
10 травня 2023, 11:47
#
Мінцифри запустили у застосунку «Дія» послугу «єВідновлення». Подавши заявку, можна отримати кошти на ремонт пошкодженого житла, яке постраждало під час бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в „Дії“ та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване», — наголосили у відомстві.
Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
Щоб отримати допомогу:
Повідомте про пошкоджене майно у застосунку «Дія».
Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.
Заповніть заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірте та відправте в оборобку.
Після цього місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Ви отримаєте підтвердження та кошти на картку «єВідновлення». Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.
Кошти надаються, якщо житло:
Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022,
Розміщене на неокупованій чи деокупованій території,
Підлягає відновленню,
Не було відремонтоване самостійно.
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0
Ave Bael
Ave Bael
10 травня 2023, 11:55
#
Программа для розкрадання бюджетних коштів Офісом Президента-мародера та придворними забудовниками-корумпантами.
+
0
financialGenius
financialGenius
10 травня 2023, 12:23
#
А что там по программам для жителей оккупированных территорий ? Сколько на улице можно жить ?
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