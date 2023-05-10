З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»
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Що це означає
Зазначається, що всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.
Хто може скористатися програмою
Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.
Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.
«Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії», — наголосили у відомстві.
Як отримати компенсацію
Спочатку слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.
Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми: Ощадбанк, monobank, Приватбанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ.
Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Далі спецкомісія при органі місцевого самоврядування розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до відповідного реєстру та визначить суму, яка буде нарахована.
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Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в „Дії“ та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване», — наголосили у відомстві.
Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
Щоб отримати допомогу:
Повідомте про пошкоджене майно у застосунку «Дія».
Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.
Заповніть заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірте та відправте в оборобку.
Після цього місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Ви отримаєте підтвердження та кошти на картку «єВідновлення». Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.
Кошти надаються, якщо житло:
Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022,
Розміщене на неокупованій чи деокупованій території,
Підлягає відновленню,
Не було відремонтоване самостійно.