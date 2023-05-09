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9 травня 2023, 13:50 Читать на русском

ФРС та ЄЦБ сказали своє слово щодо відсоткових ставок: чому золото продовжує зростати

Початок травня не приніс довгоочікуваного спокою на фінансові ринки. Політична, військова та економічна напруженість у світі лише посилилася, що позначилося і на ринку дорогоцінних металів. Як поводитимуться котирування на жовтий метал найближчі 3 місяці, розповість «Мінфін».

Початок травня не приніс довгоочікуваного спокою на фінансові ринки.

3 та 4 травня ринки очікувано пережили валютні ралі за парою євро/долар напередодні, а потім і під час оголошення рішень ФРС та ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Часу між оголошеннями їхніх рішень із відповідними коментарями чиновників знову практично не було. І більшість інвесторів, які працюють на всіх сегментах фінансового ринку, в цей момент були змушені проводити свої операції з купівлі/продажу різних активів переважно «на інтуїції».

Ринок лихоманило. Чого коштували, наприклад, коливання пари євро/долар напередодні та після оголошення Федрезервом та ЄЦБ своїх травневих рішень щодо ставок.

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Графік пари євро/долар на початку травня 2023 року:

image.png Наявність емоційної складової у такі періоди призводить до ще більших коливань як на фондовому та валютному ринку, так і на ринку дорогоцінних металів. Адже в такі моменти консервативні інвестори вважають за краще не ризикувати, і часто йдуть у «захисний актив» — а саме, у золото. А основна частина спекулянтів, чекаючи, на їхню думку, піку цінників на цей дорогоцінний метал, потім швидко закриває свої позиції, граючи на нервах більшості прихильників вкладень у золото.

Ось що відбувалося з цінами на шляхетний метал перед і після оголошення рішень регуляторів щодо ставок.

Графік ціни на золото у період із початку травня 2023 року:

image.png

Варто врахувати, що вибір ринку між «страхом» та «жадібністю» зазвичай залежить саме від психологічного настрою найбільших гравців. Натомість, дрібні інвестори схильні до більшого ризику, адже їхні дії та відкриття/закриття окремих позицій у золоті не роблять «погоду на ринку», і не формують загального тренду.

А ось всього 20−30 найбільших гравців та фондів, які роблять ситуативні ставки «за» або «проти» золота, здатні своїми операціями практично спрямовувати тренд за цим металом у потрібний їм бік. Дрібним гравцям доводиться лише вгадувати і підлаштовуватися під тренд, щоб заробити.

Що буде з цінами на золото до осені

Після оголошення очікуваних новин від регуляторів щодо ставок котирування золота повинні швидко піти донизу. Але цього не відбувається. Навпаки, цінники на жовтий метал відреагували відносно стримано і періодично зростали. Хоча, здавалося б, якщо подібні дії Федрезерва та ЄЦБ вже були закладені в котирування золота на найближчий час, то подальшого їхнього зростання не повинно відбуватися.

Чому ж золото продовжує зростати? Вся справа у зміщенні акцентів. Хоча економіка продовжує відігравати істотну роль у ціноутворенні за золотом, політичний та психологічний фактори все більше впливають на вибір найбільших інвесторів, які роблять погоду на ринку дорогоцінних металів.

Наразі лише ринок нафти (і частково іншої сировини) все ще відображає поточний стан світової економіки. Але й тут є свої неекономічні нюанси — наприклад, нафтові санкції проти Росії.

Графік вартості нафти Brent:

image.png

Посилення чинника політичної, економічної та військової світової кризи підтримує ціни на золото на найвищому рівні. І утримуватиме їх на такому рівні хоча б до часткового вирішення людством тих глобальних викликів, із якими воно зіткнулося за останні 3 роки, — від пандемії та війни в Україні до екології, «зеленої енергетики» та глобального потепління.

Саме фактор глобальної невизначеності вже призвів до того, що у 2022 році обсяг закупленого центробанками золота зріс на 152% — до 1136 тонн. І у 2023 році цей рекорд, найімовірніше, буде побитий. Адже ще в лютому-березні цього року традиційне щорічне опитування 83 центробанків світу із загальними активами $7 трлн показало, що понад 2/3 респондентів впевнені в подальшому зростанні запасів протягом цього року.

Дуже показовими були мотиви такого прогнозу керівництва центробанків:

інвестиції у золото розглядаються як ефективний спосіб захисту від інфляції (70% опитаних);

геополітична невизначеність, насамперед, пов'язана з війною Росії проти України, лише посилюється і немає достатнього розуміння, якими будуть її наслідки для резервних валют (понад 40% респондентів, хоча у 2022 році таких було лише 23%);

близько 1/3 представників центробанків заявили, що вони вже змінили чи змінять структуру активів найближчим часом на користь збільшення обсягів вкладень у золото. У тому числі, через загострення американо-китайських та європейсько-китайських відносин, а також війни в Україні.

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Такі настрої більшості провідних банківських регуляторів світу на фоні збереження значної геополітичної напруги — гарантія збереження високих цін на золото, щонайменше, до осені 2023 року.

Хоча певна корекція котирувань і відбуватиметься за рахунок ситуаційних факторів. У тому числі, і через можливе заморожування відсоткових ставок Федрезерва восени цього року або навіть їх незначного зниження при вдалій боротьбі з інфляцією в США.

Але навіть такий сценарій не сильно позначатиметься на загальному тренді збереження тренду «дорогого золота». Тому, навіть у ситуації невеликого зниження котирувань жовтого металу, панікувати я б не радив.

Стратегія інвестування в золото з обрієм вкладень на 3−5 років залишається актуальною, що добре ілюструє наступний графік руху цін за золотом за останні роки:

image.png Власникам фізичного золота в Україні я порадив би набратися терпіння і витримки, навіть у моменти ситуативних корекцій вартості золота в $30−100 на унції.

Принаймні, до осені цього року, коли стане більш-менш зрозумілою ситуація, і головне — успішність боротьби Федрезерва та ЄЦБ із інфляцією за допомогою високих відсоткових ставок. А також, що актуально вже не лише для нас, а й для всього світу, перспективи війни в Україні.

І тільки потім вже приймати подальші рішення щодо купівлі чи продажу золота. Мій прогнозний коридор за вартістю золота до початку осені цього року перебуває в межах від $1870 до $2140 за унцію. Це дуже непогано для тих, хто купував його ще нещодавно за $1640-$1730 у жовтні-листопаді 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
9 травня 2023, 14:17
#
Знову заганяють в золото-неліквід:)
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+30
korvin29
korvin29
9 травня 2023, 14:37
#
Посмотрите на графики по цене золота. Посмотрите как в Польше упрощен оборот Золота в слитках и инвестмонетах, когда разница в цене между покупкой и продажей 2% (естественно нужно учитывать биржевую стоимость на моменте). Как раз неликвид сейчас это наличка или депозиты в гривне и валюте, тк они сильно убыточные в связи с высоким уровнем инфляции. В недвигу в воюющей стране вообще глупо инвестировать. В иностранные фондовые рынки проблематично инвестировать, в связи с ограничениями введенными НБУ.
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