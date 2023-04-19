Інвестори отримали право на податкову знижку: хто саме і як може цим скористатися у 2023 році

Податковою знижкою відтепер можуть скористатися не тільки ті, хто сплачував за навчання, медстрахування чи внески в НПФ , а й ті, хто інвестував у стартапи. Як скористатися можливістю повернути частину сплаченого податку на доходи фізосіб, розповість «Мінфін».

Коло отримувачів розширюється

Українці можуть цілком легально заощаджувати на податках. Таку змогу фізособам відкриває механізм податкової знижки — можливість повернути «живими» грошима частину сплаченого податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Наприкінці 2021 року законодавці змінили редакцію п. 166.3 ПКУ. Тепер податкова знижка буде розраховуватися не тільки виходячи з зарплати, а й з отриманих дивідендів. Щодправда, тільки тих, які включаються до оподатковуваного доходу.

«ПДФО не сплачується з дивідендів, які людина отримує не у грошовому вигляді, а у вигляді акцій (часток, паїв) української компанії і лише за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента. Тобто, на загальну вартість нарахованих дивідендів збільшується статутний фонд компанії», — пояснює юрист АО «Місечко та Партнери» Наталія Назарко.

Частина юристів вважають, що в даному пункті йдеться лише про дивіденди, які виплачуються власникам часток в резидентах Дія.Сіті.

«Наразі існує загальна норма, яка дозволяє зменшувати дохід до оподаткування як у вигляді заробітної плати, так і у вигляді дивідендів. Проте п. 166.4.4. , який дозволяє зменшувати дохід у вигляді дивідендів, може застосовуватись лише щодо суми витрат платника податку на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті (п. 166.3.10)», — тлумачать нові норми Податкового кодексу експерти АО MORIS.

Вони вважають, що скористатись податковою знижкою для зменшення оподатковуваного доходу у вигляді дивідендів зможуть лише особи, що придбали акції (інші корпоративні права) резидентів Дія.Сіті. При придбанні корпоративних прав інших юридичних осіб, які не є резидентами Дія.Сіті, податкова знижка не передбачена.

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ФОПам держава нічого не винна

З часу запровадження податкової знижки скористатися нею могли тільки фізособи, які отримували доходи у вигляді заробітної плати. Приватним підприємцям, у тому числі працюючим на спрощеній системі оподаткування, Податковий кодекс такого права не надав. Аналогічні правила продовжують діяти і зараз.

Однак, якщо людина веде підприємницьку діяльність, і разом з цим інвестує або працює, як найманий працівник, то податковою знижкою скористатися все ж таки зможе. Але у такому разі при визначенні розміру податкової знижки враховуватиметься тільки зарплата найманого працівника і дивіденти — тобто ті доходи, з яких був сплачний ПДФО.

Важливо також мати на увазі, що доходи у того, хто претендує на знижку, не можуть бути меншими за витрати, щодо яких він розраховує на пільгу. В іншому разі у податкової можуть виникнути неприємні питання.

Отже, щоб претендувати на податкову знижку за результатами минулого року, необхідно дотриматися таких умов:

наявність громадянства України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

одержання офіційної заробітної плати та/або дивідендів протягом минулого року;

наявність видатків, за якими надається податкова знижка.

Дохід — дивіденди: як розраховується податкова знижка

Порядок розрахунку податкової знижки з доходів, отриманих у вигляді дивідендів, має свої особливості. Головна у тому, що частину ПДФО можна відшкодувати тільки за єдиною витратою — тією, яку ви понесли на придбання акцій резидента Дія Сіті (166.3.10 ПКУ).

Зазначається, що податкова знижка у цьому випадку розраховується окремо від інших витрат, а її сума не може бути вищою за отримані дивіденди.

Юрист АО «Місечко та Партнери» Наталія Назарко звертає увагу, що із дивідендів можуть утримуватися різні ставки податків — від 5% до 18%. У такому випадку, згідно із п.п. 166.4.4 ПКУ, сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання, визначається у такому порядку:

визначення часток (у відсотках) доходів, оподаткованих за різними ставками податку, в загальній сумі річного загального оподатковуваного доходу, зазначеного в абзаці першому цього підпункту;

визначення розрахункової бази оподаткування шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, на суму здійснених платником податків протягом звітного податкового року витрат, передбачених п.п. 166.3.10 ПКУ;

визначення розрахункової суми податку окремо за кожною ставкою шляхом множення розрахункової бази оподаткування на ставку податку та частку, що визначена відповідно до абзацу третього цього підпункту для відповідної ставки податку;

визначення суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з реалізацією платником податку права на податкову знижку, як різниці між сумою податку, утриманого протягом звітного року з оподатковуваного доходу, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, та розрахунковою сумою податку, визначеною відповідно до абзацу п’ятого цього підпункту.

Дохід — зарплата: як працює податкова знижка

Механізм податкової знижки у цьому випадку працює таким чином. Якщо минулого року ви отримували зарплату і витрачали гроші на сплату іпотеки чи активно донатили, то зможете повернути з таких витрат частину.

Податковий кодекс дає вичерпний перелік витрат, які можна включати до податкової знижки:

відсотки за іпотечним кредитом;

внески на благодійність;

плата за навчання;

платежі за договорами довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов'язаних із усиновленням дитини;

витрати на переобладнання авто на газ;

частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним кредитом (зокрема, у межах держпрограм);

орендна плата для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Аби отримати частину сплачених минулого року грошей, потрібно до 31 грудня цього року подати декларацію про доходи за 2022 рік і заяву на податкову знижку зі всіма документами, що підтверджують витрати.

Якщо не скористалися своїм шансом, право на податкову знижку за відповідний період втрачається. Тобто, наступного, 2024 року, право на знижку за 2022 рік оформити не вдасться.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується протягом 60 календарних днів. Тобто чим швидше подаєте декларацію, тим швидше мають повернути гроші.

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Навчання

Більшість людей, які звертаються за податковою знижкою, бажають повернути частину грошей, сплачених за навчання. Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток, із якого сплачує податки) або член його сім'ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Єдина умова — ці установи мають бути українськими.

У випадках, коли сім'я платить за навчання дітей, важливо, щоб рахунки були оплачені тим із батьків, із ким підписується договір про навчання. Він же подає декларацію та претендує на податкову знижку. Якщо договір укладено з одним із батьків, а в платіжних документах зазначені дані іншого з батьків, сім'я втратить право на податкову знижку.

Також варто мати на увазі, що у випадках, коли дитина навчається у приватній школі, мати дитини — ФОП, а тато — найманий працівник, для отримання податкової знижки укладати договір зі школою необхідно від імені батька. Плюс оплата послуг школи має здійснюватися з банківського рахунку батька, якщо використовується безготівкова оплата.

Лайфхак 1: Як не платити самому, але отримати податкову знижку

Можна отримати податкову знижку на навчання, за яке платить ваш роботодавець. Єдина умова тут така: за документами роботодавець повинен платити за навчання за вашою довіреністю та за рахунок нарахованих вам грошей. Ці нюанси має підтверджувати довідка від роботодавця.

Страхові та пенсійні внески

Витрати на платежі за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення так само можна декларувати як за себе, так і за члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік чи дружина, діти).

До податкової знижки в цьому випадку у 2022 році можна віднести суму витрат, яка не перевищує 3760 грн на місяць для самого платника податку (прожитковий мінімум, помножений на коефіцієнт 1,4) та 1880 грн на місяць — для члена сім'ї першого ступеня споріднення (половину від максимальної суми для платника податків).

Ця пільга стосується внесків за договорами:

довгострокового страхування життя,

недержавного пенсійного забезпечення,

за пенсійним контрактом із НПФ,

а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління.

Крім загальних документів, разом із декларацією подаємо договір про надання страхових послуг.

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Відсотки за іпотечним кредитом

Повернути частину сплачених відсотків можна за іпотечними договорами. Ця пільга поширюється як на кредити у гривні, так і на позики в іноземній валюті. В останньому випадку сума відсотків для знижки визначатиметься за офіційним курсом НБУ на день ваших розрахунків із банком.

Але на відшкодування ПДФО з повної суми відсотків можуть розраховувати лише ті, хто придбав за іпотекою житло загальною площею до 100 кв. м. Точну суму, яку держава відшкодує, розраховують самі податківці.

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Крім того, існують й значніші обмеження.

По-перше, включати до податкової знижки відсотки з іпотеки можна лише протягом 10 років. Тож, якщо кредит залучено на триваліший термін, про пільгу з 11-го року можна забути. Хіба що позичальник переоформить позику. Тоді термін рахуватиметься спочатку.

По-друге, іпотечна нерухомість має бути основним місцем проживання того, хто претендує на пільгу. Тобто скористатися податковою знижкою можна буде лише за наявності відповідної позначки у паспорті.

Тож, якщо, наприклад, ви придбали квартиру, а будинок здається в експлуатацію за два роки, ці два роки податкова знижка вам не світить. Але в цьому випадку пільга не згоряє, а лише відкладається: виплачені у перший рік погашення кредиту відсотки включаються до податкової знижки протягом року, коли людина прописується в іпотечному житлі. І далі відсотки послідовно переносяться на наступні роки.

Що цікаво, існує спосіб збільшити розмір компенсації.

Лайфхак 2: як збільшити компенсацію за іпотечним кредитом

Припустимо, подружжя бере участь у державній програмі доступної іпотеки. У рамках цієї програми вони купують квартиру за 1,5 млн грн та отримують за державною програмою, наприклад, 750 тис. грн. У цьому випадку рекомендуємо внести кошти рівними частинами від чоловіка та від дружини на банківський рахунок, із якого проводитиметься розрахунок за придбання житла.

Якщо власником рахунку є чоловік, то дружина повинна внести гроші на такий рахунок від свого імені, квитанція про здійснення такого грошового внеску буде основою отримання дружиною податкової знижки.

У такому разі сума податкової знижки, яку отримає як чоловік, так і дружина, може складати приблизно 50 тис. грн для кожного.​

2 витрати, за якими звернень про податкову знижку може побільшати

В українців, які займалися благодійністю, завжди була можливість відшкодувати частину витрачених на таку благородну справу коштів. Але охочих отримати податкову знижку за цією статтею було небагато. Цього року ситуація може змінитися. Адже у 2022-му цифри за задоначеними коштами побили усі рекорди.

Держава активно заохочувала громадян до благодійності. Так, якщо раніше розмір податкової знижки для фізичних осіб за рахунок пожертв неприбутковим громадським та благодійним організаціям не міг перевищувати 4% загального оподатковуваного доходу, то за 2022 податковий рік цей показник збільшили вчетверо — до 16%.

Але отримати відшкодування, як і раніше, є шанс тільки у тому випадку, якщо організація-одержувач благодійної допомоги зареєстрована як неприбуткова організація, якщо ж донатили безпосередньо конкретним військвим частинам чи шпиталям, податкової знижки отримати не зможете.

Ще однією статтею, за якою зросте кількість звернень за податковою знижкою, може стати відшкодування частини коштів внутрішньо переміщеним особам, сплачених за оренду житла.

За даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 млн людей. Вони мають право скористатися податковою знижкою, якщо дотримано дві умови:

відсутність у власності придатного для проживання житла, розташованого поза тимчасово окупованою територією України;

відсутність бюджетних виплат для покриття видатків на проживання.

Крім дотримання цих вимог, варто не забувати, що обов’язково потрібен документ на підтвердження понесених витрат, тобто офіційний договір оренди.