З метою створення зручних та сприятливих умов для громадян ДПС розроблено в Електронному кабінеті служби — передзаповнення декларації про майновий стан і доходи. Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Податкова запустила передзаповнення податкової декларації
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Що відомо про сервіс
Зазначений сервіс за допомогою простих кроків пропонує:
- обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
- пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
- перевірити заповнену згідно з даними ДПС декларації, у разі необхідності додати інформацію та додатки.
За словами Гетманцева, сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які мають незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.
Джерело: Мінфін
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