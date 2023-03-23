Податкова запустила передзаповнення податкової декларації

З метою створення зручних та сприятливих умов для громадян ДПС розроблено в Електронному кабінеті служби — передзаповнення декларації про майновий стан і доходи. Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

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Що відомо про сервіс

Зазначений сервіс за допомогою простих кроків пропонує:

обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;

пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);

перевірити заповнену згідно з даними ДПС декларації, у разі необхідності додати інформацію та додатки.

За словами Гетманцева, сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які мають незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.