Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня. Про це в телеграм-каналі написала ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
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Декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками при цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.
Як надіслати декларацію
Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію:
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
- в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.
«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.
Як зазначила Южаніна, українцям, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).
«У разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним», — повідомила вона.
Штрафи
За словами Южаніної, несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментарі - 23
Освобождение в 2015 году импортеров энерго угля от уплаты НДС, где основной импортер угля ДТЭК и страна происхождения — рф! Ну и лоббирование производителей «Богданов» и «Рут» .
А бесплатное проживание беженцев возраста 65+ в центре их размещения (или на съёмной квартире) оплачиваемое государством доходом (с которого нужно подавать декларацию) считается?
А если нет электронного кабинета?
Яка чудова оцінка свістоперделок Недії
Дурня. Українські біженці можуть відкласти це і зробити вже після повернення в Україну. Стаття 69.1.
Якщо ж ти суперчесна людина то ти і не скористаєшься статтею 69.1, а подаш декларацію зараз.
Стаття 69.1 саме для тих хто зараз перебуваю в становищи яке ускладнює подачу, тобто у вимушеній еміграціїї. В Южаніна саме про це повинна була б говорити. Але вона знов мала секс з віслюком.
Про те що редакція тупо копипастить пургу Южаніної та Гетманцева — вже і казати немає сенсу. Притомна редакція взяла б коментар у якогось експерта по цьому питанню. Я вже мовчу про те що журналіст такого видання як Мінфін мусить мати профільні знання, або просто приносити каву тим хто такі знання має і не публікувати жодних матеріалів під своїм ім'ям.
1. Профиль зауфаны у меня не активирован. Только личное посещение ZUS, чтобы взять справки
2. Через «Протидію Злодію Володимирівну» подать декларации как частное лицо не могу. Возможностей трудоустройства в Украине меня лишило государство ещё до военного положения (только потому, что я по паспорту мужского пола и у меня статья 18-б в военном билете — виной тому война, начавшаяся в 2014 году на востоке Украины, иначе бы меня при необходимости могли бы поставить на военный учёт при трудоустройстве по месту жительства, но про перекомиссию вряд ли бы вспомнили).
3. Находясь в Польше, мне нет смысла открывать ФОП в Украине, тем более, что есть возможность работать на польского работодателя.
Ну то чому ти задаєш дурні питання? Немає — користуйся правом наданим законом. Ніхто не вимагає від тебе йти на великі жертви та витрати для того щоб подати декларацію.
1. Профиль зауфаны у меня не активирован.
Яким боком це відноситься до тему сплати податків в Україні? Ніяким. Нащо ти тоді про це пишеш?
Технически, чтобы получать в Польше необходимые госуслуги через интернет, как в случае с Діей в Украине. И больше никак. Ножками ходить — время в очередях терять.
Да и смысл подавать декларацию, когда к оплате всё равно 0?