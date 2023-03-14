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14 березня 2023, 10:02 Читать на русском

Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня. Про це в телеграм-каналі написала ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня.

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Декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками при цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Як надіслати декларацію

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію:

  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
  • в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.

Як зазначила Южаніна, українцям, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).

«У разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним», — повідомила вона.

Штрафи

За словами Южаніної, несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 23

+
+147
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:07
#
А если бывший «посадовець» напишет, что надо всем сдавать по 100 гр, тоже надо так делать?
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 12:09
#
Той нечастий випадок коли я повністю згоден з тим що пише Григорій.
+
+137
SamBB
SamBB
14 березня 2023, 10:20
#
Перед вторгненням держава не робить абсолютно нічого щоби хоч якось запобігти тим смертям людей та руйнуванням через яке вони вимушені покинути країну, а тепер за це ще й штрафами лякають… Шедеврально…
+
0
TAN72
TAN72
14 березня 2023, 10:32
#
Именно рублей?
+
+15
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:41
#
В статті не сказано що декларації потрібно надавати не громадянам України, а податковим резидентам України. А це дві великі різниці.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:43
#
А кому это интересно, главное «напомнить о себе».
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:42
#
Все что, он (Южанина) сделала «яркого» на посту председателя налогового комитета ВР, так это всячески лоббировала интересы олигархов Ахметова и Порошенко!
Освобождение в 2015 году импортеров энерго угля от уплаты НДС, где основной импортер угля ДТЭК и страна происхождения — рф! Ну и лоббирование производителей «Богданов» и «Рут» .
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 березня 2023, 10:50
#
В Азию надо бежать,ну рил,как дети малые. В Литву он сбежал))) https://gordonua.com/amp/news/localnews/iz-litvy-ekstradirovali-eks-glavu-zernovoy-goskorporacii-ukrainy-on-prohodit-po-delu-o-60-mln-ushcherba-nabu-1654577.html
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:52
#
Ну и что???
+
0
zevs1
zevs1
14 березня 2023, 10:58
#
Южанина ничем не отличается от того же Гетманцева.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 11:00
#
Это не правильная формулировка, — чем Гетманцев отличается от Южаниной?
+
0
mlp711141
mlp711141
14 березня 2023, 11:42
#
А маме тоже подавать декларацию, что она получила помощь 300 zł приветственной помощи от государства?

А бесплатное проживание беженцев возраста 65+ в центре их размещения (или на съёмной квартире) оплачиваемое государством доходом (с которого нужно подавать декларацию) считается?

А если нет электронного кабинета?
+
+15
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 11:48
#
«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.

Яка чудова оцінка свістоперделок Недії
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 12:08
#
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Дурня. Українські біженці можуть відкласти це і зробити вже після повернення в Україну. Стаття 69.1.
+
0
mlp711141
mlp711141
14 березня 2023, 12:32
#
А если нет планов возвращаться? Какой срок давности для подачи декларации?
+
+13
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 12:35
#
Якщо планів не має то яка різниця що строки подачи декларації порушені?

Якщо ж ти суперчесна людина то ти і не скористаєшься статтею 69.1, а подаш декларацію зараз.

Стаття 69.1 саме для тих хто зараз перебуваю в становищи яке ускладнює подачу, тобто у вимушеній еміграціїї. В Южаніна саме про це повинна була б говорити. Але вона знов мала секс з віслюком.

Про те що редакція тупо копипастить пургу Южаніної та Гетманцева — вже і казати немає сенсу. Притомна редакція взяла б коментар у якогось експерта по цьому питанню. Я вже мовчу про те що журналіст такого видання як Мінфін мусить мати профільні знання, або просто приносити каву тим хто такі знання має і не публікувати жодних матеріалів під своїм ім'ям.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 12:45
#
Хай публікують пургу від Щипача і його помічниці. Ми їхні в***ри нижче гарно прокоментуємо і розтлумачимо народу які вони д***ли.
+
0
mlp711141
mlp711141
14 березня 2023, 12:52
#
Технически нет возможности:
1. Профиль зауфаны у меня не активирован. Только личное посещение ZUS, чтобы взять справки
2. Через «Протидію Злодію Володимирівну» подать декларации как частное лицо не могу. Возможностей трудоустройства в Украине меня лишило государство ещё до военного положения (только потому, что я по паспорту мужского пола и у меня статья 18-б в военном билете — виной тому война, начавшаяся в 2014 году на востоке Украины, иначе бы меня при необходимости могли бы поставить на военный учёт при трудоустройстве по месту жительства, но про перекомиссию вряд ли бы вспомнили).
3. Находясь в Польше, мне нет смысла открывать ФОП в Украине, тем более, что есть возможность работать на польского работодателя.
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 12:55
#
Технически нет возможности:

Ну то чому ти задаєш дурні питання? Немає — користуйся правом наданим законом. Ніхто не вимагає від тебе йти на великі жертви та витрати для того щоб подати декларацію.

1. Профиль зауфаны у меня не активирован.

Яким боком це відноситься до тему сплати податків в Україні? Ніяким. Нащо ти тоді про це пишеш?
+
0
mlp711141
mlp711141
14 березня 2023, 13:00
#
Яким боком це відноситься до тему сплати податків в Україні? Ніяким. Нащо ти тоді про це пишеш?

Технически, чтобы получать в Польше необходимые госуслуги через интернет, как в случае с Діей в Украине. И больше никак. Ножками ходить — время в очередях терять.

Да и смысл подавать декларацию, когда к оплате всё равно 0?
+
+13
MrDean
MrDean
14 березня 2023, 12:56
#
В след за Русским Военным кораблем …
+
0
satro
satro
14 березня 2023, 13:49
#
Спочатку нардепі, міністри і інші крадії мають подати декларації, а потім звичайні люди.
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2023, 13:59
#
Нардепи та міністри подають декларації кожного року. На відміну від тебе.
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