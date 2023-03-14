Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня. Про це в телеграм-каналі написала ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками при цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Як надіслати декларацію

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію:

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.



Як зазначила Южаніна, українцям, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).



«У разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним», — повідомила вона.

Штрафи

За словами Южаніної, несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.