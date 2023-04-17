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17 квітня 2023, 16:53 Читать на русском

В Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальні пенсії

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2023 року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2023 року.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗаконопроєкт має на меті формування обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких вони у майбутньому одержать додаткове джерело пенсійних виплат.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Законопроєкт має на меті формування обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких вони у майбутньому одержать додаткове джерело пенсійних виплат.

У системі накопичувального пенсійного забезпечення братимуть участь усі категорії працівників до досягнення ними 55 років. Для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб участь буде добровільною.

Розмір накопичувального внеску залежатиме від заробітної плати працівника. У 2023 році — 1% від його розміру, у 2024 році — 1,5%, з 2025 року — 2%. Держава зобов'язується співфінансувати внески на паритетних засадах з бюджету.

Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включатиметься до складу ЄСВ.

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За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

Гроші накопичуватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, у разі смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходитиме до її спадкоємців.

До кінця 2025 року внески акумулюватимуться в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою. З 2026 року накопичення можна буде перевести в будь-який інший фонд, а можна буде залишити в державному.

Пенсійні накопичення будуть захищати від знецінення та інфляції шляхом інвестування в «консервативні фінансові інструменти».

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Вартість законопроєкту

Вартість законопроєкту оцінюється у 30,8 млрд грн за перший рік. Половина з них — це компенсація фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень єдиного соціального внеску, половина — сплата додаткового накопичувального внеску з коштів державного бюджету на користь учасників системи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Pazienza
Pazienza
17 квітня 2023, 17:33
#
Гарна новина
+
+15
matroskin
matroskin
17 квітня 2023, 17:45
#
Гра слів, називайте речі своїми іменами:
«В раді зареєстрували законопроект про підвищення ЄСВ на 2%», все інше ширма, або ж просто пусті слова.
+
0
neverice
neverice
17 квітня 2023, 18:33
#
Написано ж, що розмір ЄСВ залишиться незмінним. І дуже правильна ідея зробити успадкування пенсійних накопичень — це ніякі не пусті слова. Плюс, держава фактично подвоює внески.
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0
youknow
youknow
17 квітня 2023, 18:11
#
Мені одному здалось що закон робиться під когось? Задумка ніби приємлема для електорату, як що зробити чесно та з умом. Але якись космічні витрати, вже з самого початку. Закон тільки почне працювати, люди, тільки почнуть перераховувати…але у депутатів іньши розрахунки «проект, вартість 30,8 млрд грн за перший рік…Половина з них — це компенсація фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень єдиного соціального внеску, половина — сплата додаткового накопичувального внеску з коштів державного бюджету на користь учасників системи.»
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