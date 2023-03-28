Головне за вівторок: Прогноз курсу долара, репутація акціонерів Сенс Банку та залучення другого гранту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Прогноз курсу долара, репутація акціонерів Сенс Банку та залучення другого гранту

Навіщо держава «колекціонує» банки і що з ними зробить після війни

Частка держави у банківській системі України зростатиме. Про це тиждень тому заявив Національний банк, коли коментував пропозицію щодо продажу Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) польським інвесторам. Ринку чітко дали зрозуміти, що нових приватних акціонерів Сенс Банк не матиме, структура буде націоналізована. Для чого регулятор пропрацював відповідний законопроект та передав його до Верховної Ради.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 17,4 мільярда

На аукціоні 28 березня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,39 млрд грн, що на 11,79 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,60 млрд грн.

Кабмін схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на $2,66 мільярда

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні, 28 березня, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд. Ще $150 млн нададуть інші партнери. Водночас це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі $2,66 млрд.

НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів Сенс Банку

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників суттєвої участі (акціонерів) в АТ «Сенс Банк» (колишній Альфа-Банк) — ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited.

Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цього року очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню ситуації у сфері безпеки та логістики, йдеться у макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Банкрутство банків: Чого бояться банкіри, погані активи і що робитиме ФРС (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров аналізує стан світової економіки. Він розповідає про банкрутство банків у США, чого бояться банкіри, підвищення ставок ФРС і коли може тріснути фінансова система.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Uliiaa и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами