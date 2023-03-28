Головне за вівторок: Прогноз курсу долара, репутація акціонерів Сенс Банку та залучення другого гранту

Частка держави у банківській системі України зростатиме. Про це тиждень тому заявив Національний банк, коли коментував пропозицію щодо продажу Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) польським інвесторам. Ринку чітко дали зрозуміти, що нових приватних акціонерів Сенс Банк не матиме, структура буде націоналізована. Для чого регулятор пропрацював відповідний законопроект та передав його до Верховної Ради.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 17,4 мільярда

На аукціоні 28 березня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,39 млрд грн, що на 11,79 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,60 млрд грн.

Кабмін схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на $2,66 мільярда

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні, 28 березня, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд. Ще $150 млн нададуть інші партнери. Водночас це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі $2,66 млрд.

НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів Сенс Банку

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників суттєвої участі (акціонерів) в АТ «Сенс Банк» (колишній Альфа-Банк) — ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited.

Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цього року очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню ситуації у сфері безпеки та логістики, йдеться у макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Банкрутство банків: Чого бояться банкіри, погані активи і що робитиме ФРС (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров аналізує стан світової економіки. Він розповідає про банкрутство банків у США, чого бояться банкіри, підвищення ставок ФРС і коли може тріснути фінансова система.