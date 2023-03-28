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28 березня 2023, 18:29 Читать на русском

Кабмін схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на $2,66 мільярда

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні, 28 березня, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі $2,5 млрд. Ще $150 млн нададуть інші партнери. Разом це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі $2,66 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні, 28 березня, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі $2,5 млрд.
Фото: freepik.com

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«Сьогодні ухвалили розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США в розмірі $2,5 млрд. Кошти надійдуть через проєкт МБРР, а також Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще $150 млн нададуть інші партнери», — зазначив глава уряду.

Куди підуть кошти

Кошти будуть направлені на виплату зарплат рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Загалом від початку року Україна отримала майже $5 млрд підтримки від ЄС та більше ніж $2 млрд підтримки від США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін схвалив проєкт Меморандуму з МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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