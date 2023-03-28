НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів Сенс Банку

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі (акціонерів) в АТ « Сенс Банк » (колишній Альфа-Банк) — ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Нагадаємо, ABH Holdings S.A. — це власник прямої істотної участі (акціонер), якому належить 57,6006% акцій АТ «Сенс Банк». ABH Holdings S.A. є єдиним учасником ABH Ukraine Limited, що також є власником прямої істотної участі (акціонером), якому належить 42,3994% акцій банку.

ABH Holdings S.A.

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи.

Так, ABH Holdings S.A. володів істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, визначені положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою правління НБУ від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до ABH Holdings S.A. захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за:

165 464 910 824 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 57,6006% статутного капіталу банку, які належать ABH Holdings S.A.;

121 797 564 660 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 42,3994% статутного капіталу банку, які належать власнику істотної участі в Банку ABH Ukraine Limited, єдиним учасником якого є ABH Holdings S.A. та через якого ABH Holdings S.A. володіє опосередкованою істотною участю в Банку.

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ABH Ukraine Limited

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, визначених Положенням про ліцензування.

У зв’язку з цим, а також з урахуванням наявності окремих ознак незадовільного фінансового стану НБУ застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 42,3994% статутного капіталу банку.

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«Отже, відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу Банку та належать власникам істотної участі в АТ „Сенс Банк“ ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited», — зазначив регулятор.