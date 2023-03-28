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28 березня 2023, 13:44 Читать на русском

НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів Сенс Банку

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі (акціонерів) в АТ «Сенс Банк» (колишній Альфа-Банк) — ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі (акціонерів) в АТ «Сенс Банк» (колишній Альфа-Банк) — ABH Holdings S.
Фото: bank.gov.ua

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Нагадаємо, ABH Holdings S.A. — це власник прямої істотної участі (акціонер), якому належить 57,6006% акцій АТ «Сенс Банк». ABH Holdings S.A. є єдиним учасником ABH Ukraine Limited, що також є власником прямої істотної участі (акціонером), якому належить 42,3994% акцій банку.

ABH Holdings S.A.

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи.

Так, ABH Holdings S.A. володів істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, визначені положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою правління НБУ від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до ABH Holdings S.A. захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за:

165 464 910 824 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 57,6006% статутного капіталу банку, які належать ABH Holdings S.A.;

121 797 564 660 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 42,3994% статутного капіталу банку, які належать власнику істотної участі в Банку ABH Ukraine Limited, єдиним учасником якого є ABH Holdings S.A. та через якого ABH Holdings S.A. володіє опосередкованою істотною участю в Банку.

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ABH Ukraine Limited

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, визначених Положенням про ліцензування.

У зв’язку з цим, а також з урахуванням наявності окремих ознак незадовільного фінансового стану НБУ застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ «Сенс Банк», що становлять 42,3994% статутного капіталу банку.

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«Отже, відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу Банку та належать власникам істотної участі в АТ „Сенс Банк“ ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited», — зазначив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Valllent
Valllent
28 березня 2023, 13:55
#
Нужно отметить , что у НБУ тоже весьма «небездоганна репутація».
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0
xenium777
xenium777
28 березня 2023, 14:00
#
Та вже націоналізуйте, чого ж так довго готуєтесь?!
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0
bonv
bonv
28 березня 2023, 14:24
#
Банки завжди думають тільки про себе, а не своїх клієнтів.
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0
Весельчак У
Весельчак У
28 березня 2023, 14:28
#
Кучно стреляют)
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