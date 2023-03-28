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28 березня 2023, 15:32 Читать на русском

Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІнфляціяЗгідно із прогнозом, споживча інфляція різко уповільниться цього року через слабкий приватний попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс.
Фото: inventure.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інфляція

Згідно із прогнозом, споживча інфляція різко уповільниться цього року через слабкий приватний попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс. В ICU очікують, що інфляція становитиме 15,4%, сповільнившись із 26,6% минулого року.

Нижча інфляція в поєднанні зі зниженням тиску на валютному ринку спонукала НБУ відмовитися від жорсткої риторики в частині монетарної політики, і ICU очікує, що облікову ставку вперше буде знижено у квітні або червні.

У частині зовнішнього сектору ключовим ризиком буде зростання дефіциту торгівлі товарами та продовження відпливу приватного капіталу з України. Проте, як і минулого року, ці ризики будуть нівелюватися кредитами та грантами від міжнародних партнерів України.

Курс долара

НБУ матиме змогу утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів, але може незначно послабити його наприкінці року, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки. Зазначається, що курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету, ймовірно, залишиться на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування буде єдиним джерелом для його покриття. Міжнародні резерви, за оцінкою ICU, зростуть з $28,5 млрд минулого року до $30,6 млрд.

Значні зовнішні запозичення призведуть до зростання співвідношення державного боргу до ВВП до рівня понад 90%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+30
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
28 березня 2023, 16:16
#
Поживем увидим…
+
+30
dvded .
dvded .
28 березня 2023, 16:39
#
Че там курс уже ниже 38
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 16:48
#
Чем хуже будут дела у олигархов,тем ниже будет курс доллара к гривне.
+
+15
Kaleso
Kaleso
28 березня 2023, 16:55
#
Мені нравлять ці люди які радіють низькому курсу і думаю що це все економічно обгрунтовано, а не штучно)))) і думають що це позитивно для України але це позитивно для багатих бо в бюджет ми не дополучаємо гроші через не правильні розрахунки бо курс був закладений другий і надходження розраховувались по більшому на ціни і шось друге малий курс ніче недає купити прості люди по мало курсу мало таких бо всі грн понесли на депозити і депозити доларів і виходить вигода багатим які затарюються знаючи який буде курс
+
+30
SkeptikUA
SkeptikUA
28 березня 2023, 17:21
#
Так вже світ влаштований що багатим вигода завжди, якщо це не соціалізм. А курс поліз вниз, бо люди «барижать» купуючи на депозит по 37.45 і продають через 3 місяці в обмінниках, та й так по колу.
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
28 березня 2023, 17:24
#
Перепрошую, ті що понесли всі гривні і долари на депозит принаймні не втратять на коливаннях курсу — вгору чи вниз піде, байдуже. А вигода насправді всім таки існує бо товари та послуги що привʼязані до долара мають дешевшати.
+
+15
vitalik7417
vitalik7417
28 березня 2023, 18:26
#
Главное для стабильности наших финансов и курса гривны — это три миллиарда долларов от США и Европы каждый месяц, которые покрывают наш бюджетный дефицит. А доллар вниз, потому что пусть и полномаштабная война идёт, но весенний фактор никто не отменял — у фермеров посевная и они скидывают валюту под неё, плюс зерновую угоду продлили.
+
0
jakiro
jakiro
28 березня 2023, 19:55
#
Мене влаштовує, я відкрив депозит в гривні шоб не переживати за падіння і розміщаю конвертаційні депозити коли йде в відрив шоб не переживати за ріст
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