Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

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Інфляція

Згідно із прогнозом, споживча інфляція різко уповільниться цього року через слабкий приватний попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс. В ICU очікують, що інфляція становитиме 15,4%, сповільнившись із 26,6% минулого року.

Нижча інфляція в поєднанні зі зниженням тиску на валютному ринку спонукала НБУ відмовитися від жорсткої риторики в частині монетарної політики, і ICU очікує, що облікову ставку вперше буде знижено у квітні або червні.

У частині зовнішнього сектору ключовим ризиком буде зростання дефіциту торгівлі товарами та продовження відпливу приватного капіталу з України. Проте, як і минулого року, ці ризики будуть нівелюватися кредитами та грантами від міжнародних партнерів України.

Курс долара

НБУ матиме змогу утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів, але може незначно послабити його наприкінці року, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки. Зазначається, що курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету, ймовірно, залишиться на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування буде єдиним джерелом для його покриття. Міжнародні резерви, за оцінкою ICU, зростуть з $28,5 млрд минулого року до $30,6 млрд.

Значні зовнішні запозичення призведуть до зростання співвідношення державного боргу до ВВП до рівня понад 90%.