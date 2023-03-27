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27 березня 2023, 19:53 Читать на русском

НБУ оштрафував Сенс Банк за неетичну поведінку

Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк».

За що оштрафували Сенс Банк

Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» стосовно споживачів.

У зв’язку з цим Національний банк застосував до банку заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 27 березня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+30
yarg
yarg
27 березня 2023, 20:02
#
С учетом ожидаемой национализации — оштрафовали государство…
+
+60
kingcity
kingcity
27 березня 2023, 20:07
#
Ні, це держава здирає кошти з Сенс-а на його ж подальшу націоналізацію.
+
+15
yarg
yarg
27 березня 2023, 20:51
#
У самой себя :)
+
0
bonv
bonv
27 березня 2023, 20:45
#
Розвели народ на «дешеві» кредити?:))
+
0
jakiro
jakiro
27 березня 2023, 20:59
#
Не треба поспішати, в мене там ше депозит лежить!
+
0
zig4free
zig4free
27 березня 2023, 21:02
#
Это замечательно!

Когда за Приват возьмутся?
+
0
kingcity
kingcity
27 березня 2023, 21:22
#
Напевне не скоро. Враховуючи, що це держконтора, в яку грошей немало вбухано.
+
+33
ccc2013
ccc2013
27 березня 2023, 21:11
#
Все остальные банки работают с потребителями исключительно этично😁
+
+15
zig4free
zig4free
27 березня 2023, 21:15
#
Ну лично Сенс и Приват обосрались передо мною… Ну все равно продолжаю пользоватся их услугами — ибо эти банки вне конкуренции.
+
+38
yarg
yarg
27 березня 2023, 21:33
#
Интересно другое — как НБУ себе представляет «этичное» взыскание долга с человека , который ничего возвращать не собирается.
Но НБУ на такие вопросы не отвечает… Он выше этого…
+
0
zig4free
zig4free
27 березня 2023, 21:48
#
Не этично (тупо!!!) пытаться взыскать долги с человека который не брал в долг — мой случай…
+
+15
yarg
yarg
27 березня 2023, 21:53
#
Бывает. и у меня было.
но обычно все не так…
+
0
ccc2013
ccc2013
27 березня 2023, 23:13
#
Причём в большинстве случаев.
+
+60
O. S.
O. S.
27 березня 2023, 22:26
#
А мені Сенс-банк подобається — не жадібний, як Приват, перевожу гроші на рахунок в іншому банку без комісії, поповнюю картку з іншого банку — теж. Особливо подобається інтернет-банкінг.
+
0
StarFighter27
StarFighter27
27 березня 2023, 23:15
#
Значит порежут зарплаты сотрудникам филиалов и вышибалам по телефону
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