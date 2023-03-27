Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк». Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ оштрафував Сенс Банк за неетичну поведінку
За що оштрафували Сенс Банк
Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» стосовно споживачів.
У зв’язку з цим Національний банк застосував до банку заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 27 березня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 15
Когда за Приват возьмутся?
Но НБУ на такие вопросы не отвечает… Он выше этого…
но обычно все не так…