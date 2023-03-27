НБУ оштрафував Сенс Банк за неетичну поведінку

За що оштрафували Сенс Банк

Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» стосовно споживачів.

У зв’язку з цим Національний банк застосував до банку заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 27 березня 2023 року.