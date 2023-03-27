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27 березня 2023, 8:40 Читать на русском

Кабмін схвалив проєкт Меморандуму з МВФ

Проєкт Листа про наміри уряду і Нацбанку України до Міжнародного валютного фонду і проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику затвердив Кабінет міністрів. Відповідне розпорядження № 242 уряд ухвалив на засіданні 24 березня, пише «Інтерфакс-Україна».

Проєкт Листа про наміри уряду і Нацбанку України до Міжнародного валютного фонду і проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику затвердив Кабінет міністрів.

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Що відомо

На цьому етапі самі документи традиційно не публікуються.

МВФ 21 березня повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд). Фонд уточнив, що остаточне рішення ради директорів очікується найближчими тижнями.

Програму передбачається розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності і розрахований на 12−18 місяців, а другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання і євроінтеграцію.

Голова НБУ Андрій Пишний припустив, що нову програму рада директорів МВФ затвердить ще до кінця березня. Однак у програмі засідань Фонду до 30 березня включно українського питання поки що немає.

Крім того, Група офіційних кредиторів України («Паризький клуб») за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку 23 березня надала фінансові гарантії для нової програми EFF, які передбачають на період її дії (2023−2027 роки) продовження паузи (standstill) щодо виплат Україною боргу країнам Групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Своєю чергою, Мінфін 24 березня заявив, що уряд України на час програми зобов'язується вжити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти трьох цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність і зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектору в повоєнному відновленні.

«Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу», — зазначив Мінфін.

Згідно із заявою Мінфіну, міністерство очікує початку переговорів із комерційними кредиторами про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

«Паризький клуб» 20 липня 2022 року вже робив подібну заяву про готовність призупинити обслуговування держборгу України до кінця 2023 року із закликом до власників єврооблігацій України прийняти пропозицію країни щодо дворічного відтермінування виплат за ними, що і сталося в серпні того ж року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
27 березня 2023, 9:55
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Україна більше не буде «друкувати гроші» для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.
Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави.
«Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — підкреслив Пишний.
Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.
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