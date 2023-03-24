Недержавні пенсійні фонди: хто пропонує найбільшу дохідність під час війни

Якщо на початку 2020 року в Україні було зареєстровано 64 недержавних пенсійних фонди, то станом на сьогодні залишилось 55. Як війна вплинула на НПФи,«Мінфіну» розповів Григорій Овчаренко, директор з управління активами групи ICU.

На початку року левова частина інструментів НПФ складалася з інструментів з фіксованою дохідністю. За даними Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), частка

депозитів складала 33,3%,

валютних та гривневих ОВДП — 47,8%,

корпоративних облігацій — 9,8% та

облігацій місцевих рад — 2,9%.

Але навіть консервативні інструменти в умовах війни стали інструментами підвищеного ризику.

НПФ у 2022 році стикнулися з великими викликами:

Інфляція в Україні — 26.6%,

девальвація гривні до американського долара — 34%,

зростання облікової ставки НБУ у 2,5 рази: з 10% до 25%,

припинення роботи тисяч українських підприємств

на додаток, провідний індекс S&P 500 втратив 19,4%, а NASDAQ — 33,1%.

Як все відбувалося

У перший день війни Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення зупинити обіг цінних паперів і будь-яких операцій з активами НПФ. Це, на думку регулятора, мало стабілізувати ситуацію від негативних наслідків.

Вже за два тижні НПФ звернулися до регулятора з питанням необхідності поновлення їх роботи. Фонди мали здійснювати виплати учасникам та не втратити довіру населення.

Регулятор дослухався до пропозицій та поступово скасував обмеження на внески, виплати та операції з активами. Останніми, у серпні минулого року, були скасовані обмеження на обіг цінних паперів, що спричинило зростання ставок дохідності зо ОВДП майже до 20% річних, і, відповідно, зменшення їх вартості в портфелях НПФ і також «з'їло» частину активів НПФ.

Попри зростання облікової ставки НБУ та дохідності за ОВДП, депозити банків за рік майже не зазнали змін. Середня ставка за депозитами на 12 місяців на початок року складала 9%, а на кінець зросла на 3,7% до 12,7%.

На відміну від попередньої кризи, банки витримали хвилю клієнтських звернень і навіть в умовах знеструмлення забезпечили можливість роботи відділень, з допомогою альтернативних джерел генерації електрики. Своєю чергою зважена кредитна політика НПФ забезпечила відсутність дефолтних банків в портфелях НПФ.

Ставлення позичальників, емітентів корпоративних облігацій, до виконання своїх зобов'язань стало згодом більш відповідальним. Попри кризові умови роботи, майже всі компанії підтримували постійну комунікацію та прозорість своєї діяльності.

В повному обсязі були погашені випуски муніципальних облігацій Харкова та Львова, а компанії Укрпошта, Нова Пошта, РУШ, Альфа-Лізинг, Манівео, С С Лоан також здійснили погашення або повний викуп своїх облігацій.

Наприкінці року НКЦПФР прийняла рішення щодо відчуження на користь держави цінних паперів низки компаній:

«Укрнафта», «Укртатнафта»,

«Мотор Січ»,

«АвтоКрАЗ»,

«Запоріжтрансформатор».

З цього переліку, акції «Мотор Січи» та «Укнафти» були в активах 23 з 57 НПФ. Тобто 40% від усіх НПФ в адмініструванні членів УАІБ, на загальну суму 10,9 млн грн. У кількох фондах частка акцій «Укрнафти» сягала 12% загальних активів фонду.

Фактично з рахунків пенсійних фондів зникла частина активів, перспектива повернення яких, або відшкодування їх вартості залишалось сумнівним.

В умовах відсутності передбачених законодавством необхідних актів та оцінки на дату відчуження, компанії мали оцінити зобов’язання держави в нуль, що призвело до втрат учасників фондів і негативного впливу на показники дохідності. УАІБ звернулась до регулятора з питанням щодо коректного обліку таких зобов’язань в активах фондів.

Як НПФ змінились за рік

Попри руйнівну силу таких негативних факторів, як зростання інфляції та облікової ставки, припинення роботи українських підприємств та знецінення їх боргових зобов’язань, виїзд працівників із зони бойових дій та за межі України, блекаути та обмеження доступу до інфраструктури, індустрія недержавного пенсійного забезпечення продемонструвала спроможність роботи навіть за таких несприятливих умов.

За підсумками року активи системи недержавного пенсійного забезпечення зросли на 263,2 млн (6,8%) до 4,14 млрд гривень.

34 недержавних пенсійних фонди досягли показників позитивної дохідності, а 23 продемонстрували негативну.

8 фондів перевищили середньорічний показник дохідності за 12 місячними депозитами (9,75%), але жоден не перевищив інфляцію.

Враховуючи довгостроковий характер накопичень, має сенс проаналізувати результати діяльності на довгостроковому інтервалі 3−5−10 років.

За останній рік ситуація серед лідерів майже не змінилася. Серед найбільших за активами відкритих фондів найкращі результати продемонстрували фонди Соціальна Перспектива, Приватфонд, Династія, Емерит-Україна та Золота Осінь.

За останні 3, 5 та 10 років в п’ятірці лідерів також ОТП Пенсія.

За три роки найвищу дохідність продемонстрував Приватфонд, на інтервалах 5 та 10 років, обганяючи інфляцію -НФП Династія.