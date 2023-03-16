Крах SVB: всі постраждалі компанії ЄС та США, й ті, хто встиг вивести гроші

Через банкрутство одного з найбільших банків США багато бізнесів — і не лише американських — втратили гроші. Що відомо про постраждалих і як на ситуацію реагуватимуть ФРС та ЄЦБ, у колонці для Investing розповів фінансовий аналітик Ісмаель де Ла Круз. «Мінфін» обрав головне.

Краху SVB можна було уникнути

Декого це може здивувати, але проблема банкрутства банків не є чимось дивним чи унікальним. Навпаки, це відбувається набагато частіше, ніж здавалося б.

Наприклад, у період із 2011 до 2020 років на місяць у середньому банкрутували по два банки. Але те, що ми переживаємо, має деякі особливості, зокрема:

Розмір компанії. Після краху Washington Mutual у 2008 році, це друге та третє за величиною банкрутство в історії США.

Час, що минув від останнього банкрутства у жовтні 2020 року (Almena State Bank).

Найгірше те, що краху SVB можна було уникнути. Наприкінці 2020 року банк отримав внутрішній звіт із конкретною рекомендацією: купувати короткострокові облігації. Мета полягала в тому, щоб звести до мінімуму ризик великих збитків у разі агресивного зростання відсоткових ставок.

Але керівництво банку проігнорувало рекомендацію, пославшись на витрати, і продовжило інвестувати в інші активи, що через рік принесло гарний прибуток.

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ФРС обіцяла не кидати постраждалих

Ось список американських та європейських компаній, які мали гроші в SVB:

США:

Roblox (NYSE:RBLX),

Roku (NASDAQ:ROKU),

AcuityAds Holdings (NASDAQ:ATY),

AppLovin (NASDAQ:APP),

Astra Space (NASDAQ:ASTR),

Cohu (NASDAQ:COHU),

Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB),

Lantronix (NASDAQ:LTRX),

Alkami Technology (NASDAQ:ALKT),

Circle SpA (BIT:CIRC),

BlockFi,

LendingClub (NYSE:LC),

Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR),

Sunrun (NASDAQ:RUN),

Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA),

Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC).

Європа:

Trustpilot Group (LON:TRST),

Diaceutics (LON:DXRX),

Dianomi (LON:DNM),

Glantus Holdings (LON:GLAN),

Zealand Pharma (CSE:ZELA),

Pharming Group (AS:PHAR),

Kinnevik (ST:KINVb),

RWS Group (LON:RWS),

PCI-PAL (LON:PCIPP),

Yourgene Health (LON:YGEN),

Windward (LON:WNWD),

Technoprobe SpA (BIT:TPRO),

Alecta: The Swedish Pension Fund.

Гарною новиною для цих компаній є те, що 12 березня регулюючі органи США виклали стратегію забезпечення безпеки вкладників Silicon Valley Bank або Signature Bank (NASDAQ:SBNY).

Крім того, Федеральна резервна система оприлюднила плани щодо так званої Програми термінового фінансування банків. Вона спрямована на захист фінансових установ, які постраждали від волатильності ринку через крах SVB.

Хоча заходи повинні гарантувати фінансову стабільність для цих компаній, ризики залишаються, оскільки потік фінансування нових проєктів, схоже, вичерпався.

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Хто встиг вивести свої гроші перед крахом банку

Ізраїльські банки оперативно відреагували на кризу, спричинену колапсом Silicon Valley Bank, і надали допомогу компаніям високих технологій, які тримали там депозити та відкрили кредитну лінію. «ЛеуміТек» (підрозділ банку «Леумі») повідомив, що розширить рамки фінансування компаній хай-тека, які втратили доступ до своїх кредитних ліній.

«ЛеуміТек» займається фінансуванням підприємств хай-тека. 11 березня звідти надійшло повідомлення, що останніми днями співробітники змогли надати допомогу своїм клієнтам і переказали до Ізраїлю близько мільярда доларів, які зберігалися в банку, що збанкрутував. «ЛеуміТек» також повідомляє, що розширить рамки фінансування та кредитування компаній хай-тека і підтримку компаній, що розвиваються, і стартапів, які втратили доступ до кредитних ліній та ліквідних активів через крах Silicon Valley Bank.

Майкл Беррі не соромиться у висловлюваннях

SVB зазнав нереалізованих збитків у розмірі близько $16 млрд за своїми облігаціями, коли настав 2022 рік, коли Федеральна резервна система почала різко підвищувати відсоткові ставки.

Майкл Беррі, засновник Scion Capital LLC, який передбачив кризу 2008-го, дуже добре описав у своєму твіттері причини, які насправді спричинили банкрутство банку. «Гординя та жадібність — спільні теми, люди йдуть на дурний ризик і зазнають невдачі, і саме тоді політики друкують гроші, щоб виправити ситуацію».

Пізніше він видалив цей твіт. Наразі інвестори очікують, що ФРС уповільнить підвищення ставок. Вони не виключають, що наступного засідання ставки не підвищуватимуться.

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Як вчинить ФРС

Федеральна резервна система: вчорашні дані щодо інфляції показали, що ціни знизилися до 6% у лютому, що на чотири десятих нижче за показник січня. Місячна інфляція також втратила певну динаміку, впавши до діапазону 0,4%, тоді як базова інфляція встановилася на рівні 5,5% р/р, що на десяту частину нижче за останній орієнтир.

Ф'ючерси на федеральні фонди зараз коливаються між можливістю підвищення ставки на 25 б.п. наступного засідання ФРС 22 березня та можливістю того, що подальшого посилення, принаймні, наразі не буде.

Інвестори тепер оцінюють можливість того, що ставки можуть досягти піку на рівні 4,9% (підвищення на 15 б.п.). До SVB прогнозувалося, що ставки досягнуть піку на рівні 5,5%.