UBS веде переговори про поглинання Credit Suisse — Bloomberg

Найбільший швейцарський банк UBS веде переговори про повну або часткову купівлю Credit Suisse, але розраховує на підтримку держави через потенційні ризики, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

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Поглинання Credit Suisse

За їх словами, UBS обговорює сценарії, за яких уряд Швейцарії візьме на себе певні юридичні витрати та потенційні збитки. Про те, що можлива угода може передбачати надання певних гарантій з боку уряду, розповіли джерела Reuters.

Представники UBS та Credit Suisse відмовилися від коментарів, пише Bloomberg. Прессекретар Мінфіну Швейцарії заявила, що уряд «не коментує чутки».

Швейцарська влада чинить тиск на UBS, підштовхуючи його до поглинання конкурента, стверджують співрозмовники Reuters. За словами одного з джерел FT, 17 березня швейцарські регулятори заявили колегам зі США та Великобританії, що злиття — це «план А», покликаний запобігти втраті довіри інвесторів до Credit Suisse.

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Інший співрозмовник газети зазначив, що, окрім поглинання всього Credit Suisse, банки обговорюють й інші варіанти, намагаючись оцінити можливі нормативні обмеження, а UBS також оцінює потенційні ризики угоди для його бізнесу: у 2022 році UBS заробив $7,6 млрд прибутку, тоді як Credit Suisse отримав збиток у розмірі $7,9 млрд.

Переговори, які організували Національний банк Швейцарії (SNB) та фінансовий держрегулятор Finma, відбуваються у вихідні. Джерело Bloomberg додало, що їхня мета — оголосити про угоду не пізніше вечора неділі, 19 березня. FT із посиланням на джерело зазначає, що ЦБ Швейцарії наполягає на ухваленні остаточного рішення до відкриття торгів у понеділок, 20 березня.

Злиття двох швейцарських банків призведе до створення одного з найбільших глобальних системно значущих фінансових інститутів у Європі: активи UBS становлять $1,1 трлн, Credit Suisse — $575 млрд, зазначає FT. Угода може виявитися «надто громіздкою» для здійснення, пише FT. Раніше газета писала, що серед інших варіантів, що розглядаються, — поділ Credit Suisse і продаж його активів новим інвесторам.

Нагадаємо

За підсумками 2022 року банк звітував про найбільший річний збиток з часів світової фінансової кризи, попередивши, що очікує подальших «суттєвих» втрат цього року.

14 березня банк також визнав «суттєві недоліки» у розкритті фінансової інформації. Найбільший акціонер швейцарського банку Saudi National Bank своєю чергою заявив, що не готовий вливати в банк новий капітал у разі потреби.

Після цього акції Credit Suisse обвалилися на третину рекордно низького рівня. Credit Suisse повідомив про плани зайняти у швейцарського ЦБ $54 млрд «для упередження зміцнення своєї ліквідності».