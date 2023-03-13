Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank. Він наголосив, що влада зробить усе можливе для стабілізації ситуації, повідомляє 13 березня Reuters.
Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему
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Виступ Байдена
Байден зазначив, що банківські рахунки громадян не постраждають. Усі вкладники у повному обсязі отримають свої депозити. Заходи, які запропонувала влада США:
- гарантування вкладів в обох банках;
- створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;
- спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.
Байден також заявив, що винні у «цій ситуації» будуть покарані. Американський уряд й надалі докладатиме зусиль для посилення нагляду за великими банками, щоб подібна ситуація не повторилася.
Нагадаємо
12 березня американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).
Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.
Коментарі - 7
Но самое интересное: в Украине до сих пор рассчитывают исключительно на помощь США/Европы, однако когда у них там начнутся проблемы — то догадываюсь что помощь «другим странам» может быть под большим вопросам.
В Украине ничего не делают чтобы восстановить экономику, например, могли бы хоть как-то восстановить кредитование, вместо этого всех заёмщиков кто испытывают трудности и предложить реструктуризации для улучшения ситуации (особенно тем кто хоть что-то платит, но не успевал вовремя) — банки давят судами, исполнительными производствами и огромными процентами на процент как в довоенное время. 45−60% годовых для банков норма — ничего не надо делать с ситуацией, ведь «у всех всё хорошо как и до войны», зачем спасать экономику? Проще подать в суды на людей у кого и так никакого имущества нет, банкам всё равно. Вот только будут ли в выигрыше от этого банки? Нет, им просто придёт крах, особенно как сократится помощь Украине финансовая, которую массово вливают в том числе в спасение этих неадекватных банков.
Время всё покажет и увидим как будет лететь банковская система Украины, про которую тут рассказывают насколько бездарная политика приводит к результатам.
також можлива ситуація, що цей банк був прокладкою по викачуванню бабла американським урядом з біткойна протягом минулих трьох років і тепер після смачного обвалу біткойна минулого року банк виявився більше не потрібним і його постригли… з кінцями.
ну, а офіційна версія така, що банк просто роздав забагато кредитів всяких венчурам, які минулого року сильно погоріли