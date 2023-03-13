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13 березня 2023, 17:06 Читать на русском

Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank. Він наголосив, що влада зробить усе можливе для стабілізації ситуації, повідомляє 13 березня Reuters.

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank.

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Виступ Байдена

Байден зазначив, що банківські рахунки громадян не постраждають. Усі вкладники у повному обсязі отримають свої депозити. Заходи, які запропонувала влада США:

  • гарантування вкладів в обох банках;
  • створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;
  • спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.

Байден також заявив, що винні у «цій ситуації» будуть покарані. Американський уряд й надалі докладатиме зусиль для посилення нагляду за великими банками, щоб подібна ситуація не повторилася.

Нагадаємо

12 березня американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+52
Робин Гуд
Робин Гуд
13 березня 2023, 17:36
#
Сейчас мало кто осознаёт «масштаб трагедии». С Lehman Brothers в 2008 тоже никто до конца сразу не понимал что происходит, но падение было огромный. Сейчас говорят о втором таком падении с тех. времён. США конечно будет спасать пытаться, иначе будет эффект «домино» в банках, но насколько это будет удачно — пока неизвестно.

Но самое интересное: в Украине до сих пор рассчитывают исключительно на помощь США/Европы, однако когда у них там начнутся проблемы — то догадываюсь что помощь «другим странам» может быть под большим вопросам.

В Украине ничего не делают чтобы восстановить экономику, например, могли бы хоть как-то восстановить кредитование, вместо этого всех заёмщиков кто испытывают трудности и предложить реструктуризации для улучшения ситуации (особенно тем кто хоть что-то платит, но не успевал вовремя) — банки давят судами, исполнительными производствами и огромными процентами на процент как в довоенное время. 45−60% годовых для банков норма — ничего не надо делать с ситуацией, ведь «у всех всё хорошо как и до войны», зачем спасать экономику? Проще подать в суды на людей у кого и так никакого имущества нет, банкам всё равно. Вот только будут ли в выигрыше от этого банки? Нет, им просто придёт крах, особенно как сократится помощь Украине финансовая, которую массово вливают в том числе в спасение этих неадекватных банков.

Время всё покажет и увидим как будет лететь банковская система Украины, про которую тут рассказывают насколько бездарная политика приводит к результатам.
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
13 березня 2023, 18:03
#
Зараз свідомо руйнуються ВСІ країни, просто не всі це бачуть і розуміють. А Україна, на жаль, в перших рядах (
+
+7
preyvanamor
preyvanamor
14 березня 2023, 4:20
#
Ну «зараз» це голосно сказано. Країни руйнуються всю історію людства. Руйнуються, будуються, руйнуються, будуються… У світі дуже і дуже мало країн, які зберігають свої кордони беззмінними сотні чи тисячі років! Сумніваюсь, що такі взагалі є.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
14 березня 2023, 4:23
#
Відсутність нормального кредитування в Україні повністю і з лишком компенсується простим друкарським станком і домальовуванням нуликів на національних банкнотах!
+
+7
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:29
#
Повністю згоден з президентом США і теж не бачу в цьому проблеми.
+
+60
R S
R S
13 березня 2023, 21:19
#
Знатный троллинг, приветствую ваше чувство юмора! :))
+
0
preyvanamor
preyvanamor
14 березня 2023, 8:05
#
Наскільки я розумію ситуацію, то купка мультимільйонерчиків вивели всі бабки з того банку і влила в зад в біток, щоб підтримати його, бо інакше там був би черговий епічний обвал! інакше, як пояснити (за рахунок яких грошей??) такий сильний ріст останні дні в біткойні, коли все валиться?

також можлива ситуація, що цей банк був прокладкою по викачуванню бабла американським урядом з біткойна протягом минулих трьох років і тепер після смачного обвалу біткойна минулого року банк виявився більше не потрібним і його постригли… з кінцями.

ну, а офіційна версія така, що банк просто роздав забагато кредитів всяких венчурам, які минулого року сильно погоріли
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