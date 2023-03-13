Банкопад триває: Американський Signature Bank закрився слідом за SVB

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Що відомо

Банк надавав послуги з розміщення на депозитах клієнтів цифрових активів, проте не інвестував у криптовалюти та не торгував ними, а також не приймав їх як застави для видачі кредитів, йдеться у повідомленні Signature Bank.

За даними Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Федеральна корпорація зі страхування депозитів взяла під свій контроль Signature Bank, активи якого становили $110,36 млрд, а депозити $88,59 на кінець 2022 року.

«Всі вкладники цієї фінансової компанії отримають повну компенсацію», — йдеться у спільній заяві міністерства фінансів США, Федеральної резервної системи та Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC).

При цьому захист не поширюється на деяких акціонерів та власників незабезпеченого боргу, наголошується у заяві. Керівництво банку було усунуто.

Дії влади

У спільному пресрелізі регуляторів також йдеться, що Федрезерв надасть банкам додаткове фінансування для того, щоб вони могли виконати всі вимоги вкладників.

Кошти будуть надані на пільгових умовах — папери, які банки залишають як заставу, будуть оцінені за номінальною вартістю, а не за ринковою.

«Американська банківська система залишається стійкою і стоїть на міцному фундаменті — багато в чому завдяки реформам, здійсненим після фінансової кризи для покращення захисту банківської галузі. Ці реформи у поєднанні з сьогоднішніми заходами демонструють нашу рішучість зробити все необхідне для забезпечення безпеки заощаджень вкладників», — йдеться у заяві.

Банкопад

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.