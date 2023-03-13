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13 березня 2023, 9:09 Читать на русском

Банкопад триває: Американський Signature Bank закрився слідом за SVB

Американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank користувався популярністю у власників криптовалют, зазначає MarketWatch.

Американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

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Що відомо

Банк надавав послуги з розміщення на депозитах клієнтів цифрових активів, проте не інвестував у криптовалюти та не торгував ними, а також не приймав їх як застави для видачі кредитів, йдеться у повідомленні Signature Bank.

За даними Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Федеральна корпорація зі страхування депозитів взяла під свій контроль Signature Bank, активи якого становили $110,36 млрд, а депозити $88,59 на кінець 2022 року.

«Всі вкладники цієї фінансової компанії отримають повну компенсацію», — йдеться у спільній заяві міністерства фінансів США, Федеральної резервної системи та Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC).

При цьому захист не поширюється на деяких акціонерів та власників незабезпеченого боргу, наголошується у заяві. Керівництво банку було усунуто.

Дії влади

У спільному пресрелізі регуляторів також йдеться, що Федрезерв надасть банкам додаткове фінансування для того, щоб вони могли виконати всі вимоги вкладників.

Кошти будуть надані на пільгових умовах — папери, які банки залишають як заставу, будуть оцінені за номінальною вартістю, а не за ринковою.

«Американська банківська система залишається стійкою і стоїть на міцному фундаменті — багато в чому завдяки реформам, здійсненим після фінансової кризи для покращення захисту банківської галузі. Ці реформи у поєднанні з сьогоднішніми заходами демонструють нашу рішучість зробити все необхідне для забезпечення безпеки заощаджень вкладників», — йдеться у заяві.

Банкопад

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю каліфорнійський регулятор закрив Silicon Valley Bank (належить SVB Financial Group і є 16-м за розміром активів банком у США) і передав його під управління FDIC. Його банкрутство стало найбільшим із часів фінансової кризи 2008 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 9:19
#
Євро на зміцнення:) Але бакс рулить.
+
0
Три літри
Три літри
13 березня 2023, 10:50
#
Криптобульбашка худне
+
+25
bonv
bonv
13 березня 2023, 11:03
#
USDT в пошані:)
+
+23
sirius1111
sirius1111
13 березня 2023, 11:37
#
Значит скоро будут брить хомячков!
+
0
mac
mac
13 березня 2023, 16:14
#
Миллениалы привыкшие открывать вклады в банке удаленно, покупать акции и биткоиины через интернет, вынуждены физически прийти в банк, и увидеть закрытые двери, жуткое зрелище…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:56
#
В умовах жорсткої конкуренції виживають сильніші. Тут жодних проблем не має. Нормальна система так і працює.
+
0
user mf
user mf
13 березня 2023, 20:54
#
В теорії - так, але ж ті три банки (там ще був Silvergate) — були єдиними в US «дружніми» до крипти — наприклад, конвертація крипта/фіат і в зворотньому — проводилася 24/7. Наразі крипто-фірми змушені шукати банківських партнерів в Швейцарії та в Азії.
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