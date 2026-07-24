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24 июля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: транш от МВФ, рост цен на топливо и объем объем наличных денег в Украине

Главное через неделю, с 20 по 24 июля.

Главное через неделю, с 20 по 24 июля.

США ввели новые пошлины для 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 24 июля, ввела новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 торговых партнеров, включая страны Европейского Союза и Китай. Причиной послужили обвинения в недостаточном контроле за использованием принудительного труда.

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы 4928-IX и 4929-IX о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней до 31 октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

МВФ перечислил Украине почти $690 млн по новой программе

Украина сегодня получила второй транш около $690 млн от МВФ по новой четырехлетней программе. «Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов», — написал премьер-министр Сергей Корецкий.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

Европейский Центробанк оставил три ключевых ставки по-прежнему по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%. ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к цели в 2% и будет принимать дальнейшие решения по ставке на основе данных, поступающих из инфляции и соединенных рисков, а также экономических и финансовых данных.

Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против россии

Страны Евросоюза в четверг, 23 июля, согласовали 21 пакет санкций против россии за ее войну в Украине. Решение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Е С.

Шесть из семи новых маяков МВФ касаются фискальной политики

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) по результатам первого ее пересмотра содержит семь новых структурных маяков, шесть из которых фискальны.

Что произойдет с курсом доллара, кредитами, депозитами и ОВГЗ после решения НБУ

Геополитическая и экономическая обстановка в мире и Украине остается очень напряженной. Это требует от украинских банков, бизнеса, граждан и НБУ оперативной реакции на внешние и внутренние вызовы. Одним из таких вызовов есть рост цен.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

МВФ изменил прогноз для Украины: что будет с ВВП, инфляцией и госдолгом

Международный валютный фонд ожидает, что в 2026 году рост экономики Украины замедлится до 1−1,6%. Это ниже предыдущего прогноза, который в феврале предполагал рост ВВП на 1,8−2,5%. Для сравнения, в 2025 году по оценке МВФ экономика Украины выросла на 1,8%. В 2027 году Фонд ожидает ускорения роста до 3,5%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Объем наличных денег в Украине приблизился к триллиону: каких банкнот и монет больше всего в обращении

По состоянию на 1 июля 2026 г. в наличном обороте Украины находилось 970,8 млрд грн. За первое полугодие эта сумма выросла на 44,5 млрд. грн. (на 4,8%).

Украинские заправки пугают новыми рекордными ценами. В чем причина?

В Украине снова взлетают цены на горючее. Одной из главных причин такого топливного разворота является очередное обострение ситуации вокруг Ирана и рост нефтяных котировок на биржах. Но есть и другие — чисто украинские факторы. «Минфин» разбирался, что происходит на рынке горючего, и к каким ценам готовиться водителям.

Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.

В Украине запустят купюру 2000 гривен: что можно было купить за нее 5 лет назад и сейчас

С сентября в Украине появится купюра самого большого номинала — 2 тысячи гривен. Не секрет, что чем выше инфляция в стране, тем больше номинала купюры появляются в обращении. Минфин регулярно проводит собственный мониторинг цен в Украине. И решил сравнить, что можно было купить на 2 тысячи гривен пять лет назад и сейчас.

Крупнейшие владельцы криптоактивов: кто попал в рейтинг

Аналитическая платформа Arkham Intelligence обнародовала рейтинг 100 крупнейших владельцев криптоактивов по объему подтвержденных ончейн-активов по состоянию на середину июля 2026 года. Кто, кроме Сатоши Накамото, лидер списка?

Источник: Минфин
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