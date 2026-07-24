Бизнес не должен доказывать государству, что оно уже и так знает — Даниил Гетманцев

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Что за отчетность и в чем проблема

В прошлом году систему вклада в поддержку занятости лиц с инвалидностью кардинально изменили. Логика проста: не выполнил норматив по трудоустройству — платишь взнос; выполнил — налогового обязательства нет.

Но теперь Минфин предложил форму, которую должны подавать все работодатели, включая тех, у кого меньше восьми работников. То есть теми, на кого норматив вообще не распространяется по закону. Первый отчет (за второй квартал 2026 года) следует подать уже до 10 августа.

Гетманцев видит в этом три проблемы.

Во-первых, данные уже есть. Государство ежеквартально получает персонифицированную информацию о каждом работнике через объединенную отчетность по ЕСВ и НДФЛ. ДПС и Пенсионный фонд прекрасно видят, есть ли у работодателя хотя бы восемь человек в штате.

Во-вторых, отчет для малого бизнеса не имеет правового смысла. Сколько не считай показатели для микропредприятия с тремя работниками, порог не может быть превышен и норматив к нему не применяется.

В-третьих, это излишнее давление. Требовать от бизнеса ежеквартально подтверждать, что государство и так знает — это дополнительные часы работы бухгалтера и постоянный риск штрафа за формальное нарушение.

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Что предлагает Гетманцев

Решение, предлагаемое Гетманцем, состоит в том, чтобы освободить от представления отчета тех, у кого меньше восьми работников, устанавливать факт непревышения порога автоматически на основе уже имеющихся данных, а отчетность применять только к тем, кто действительно подпадает под администрирование взноса.

«Государство должно спрашивать только те данные, которых у него действительно нет», — резюмирует Гетманцев и добавляет, что уже работает над соответствующим усовершенствованием.

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