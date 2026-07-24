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24 июля 2026, 16:32 Читати українською

Компания Allseeds приостановила работу в Одесской области из-за российских обстрелов

Одна из крупнейших украинских компаний по переработке и экспорту подсолнечного масла Allseeds временно останавливает операционную деятельность в Одесской области. Причиной стало резкое ухудшение безопасности из-за регулярных российских ракетных ударов и атак беспилотников по портовой и логистической инфраструктуре региона. Об этом компания сообщила в официальном заявлении .

Одна из крупнейших украинских компаний по переработке и экспорту подсолнечного масла Allseeds временно останавливает операционную деятельность в Одесской области.

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В Allseeds объяснили, что дальнейшая работа в нынешних условиях создает слишком высокие риски как для сотрудников, так и производственных мощностей. Именно поэтому компания решила временно приостановить сделки, чтобы обезопасить людей и сохранить производственные активы.

Почему Allseeds останавливает работу

Одесская область в последние месяцы остается одной из главных целей российских атак. Под ударами регулярно оказываются морские порты, зерновые терминалы, склады и логистические объекты, по которым проходит значительная часть украинского аграрного экспорта.

В таких условиях, как отмечают в компании, продолжение работы стало слишком опасным. Остановка деятельности позволит сохранить персонал, оборудование и производственную инфраструктуру до того момента, когда ситуация позволит вернуться к нормальной работе.

Все необходимые процедуры будут проводиться в соответствии с украинским законодательством. В то же время Allseeds отмечает, что речь не идет о сворачивании бизнеса или выходе с украинского рынка. Компания намерена сохранить кадровый, производственный и операционный потенциал, чтобы возобновить деятельность после улучшения ситуации безопасности.

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Что это решение означает для рынка

Allseeds входит в число крупнейших украинских производителей и экспортеров растительных масел. Компания перерабатывает семена подсолнечника и других масличных культур, а ее логистика в значительной степени связана с портами Большой Одессы.

Временная остановка такого предприятия демонстрирует, насколько серьезно война влияет на украинский экспорт, даже несмотря на работу морского коридора. В последнее время Россия существенно усилила атаки именно по портовой инфраструктуре юга страны, пытаясь нарушить логистику, сократить экспорт аграрной продукции и создать дополнительные риски для международных перевозчиков.

В компании поблагодарили работников за работу в условиях полномасштабной войны, а партнеров и клиентов — за доверие и сотрудничество.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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