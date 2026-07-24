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24 июля 2026, 17:57 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку «Тризуб. Честь» (фото)

Ко Дню Украинской Государственности Укрпочта представила новую марку под названием «Тризуб. Честь», посвященная главному символу нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ко Дню Украинской Государственности Укрпочта представила новую марку под названием «Тризуб.
Фото: Укрпочта

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Центральным элементом дизайна стал силуэт Тризуба в цветах военного камуфляжа «пиксель», постепенно трансформирующийся в руки украинского защитника со сжатыми кулаками.

Автором эскиза выступил художник Алексей Кустовский (Кусто). В его видении герб предстает не просто атрибутом государственности, но и олицетворением каждого, кто ежедневно борется за свободу Украины.

Композицию марочного листа дополняют строчки из «Энеиды» Ивана Котляревского, размещенные на купоне:

«Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть…"

Новый почтовый выпуск продолжает тематическую серию «Укрпочты», посвященную истокам украинской государственности.

Ранее компания уже выпускала марки с изображением герба — это «Ко Дню Достоинства и Свободы» (автор Дмитрий Крышовский) и марковый лист «Тризуб Незалежности» (автор Владимир Таран).

Характеристики

  • Почтовая марка: тираж — 1 млн экземпляров, номинал — U;
  • Конверт «Первый день»: тираж — 15 тыс. экземпляров;
  • Презентационные папки: лимитированная серия — 350 экземпляров.

Где купить

Почтовый набор уже доступен в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн-маркетплейсе «Укрпочта.Маркет».

Напомним

«Минфин» писал, что к 30 годовщине принятия Конституции Украины Укрпочта в рамках проекта «Собственная марка» осуществила почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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