JPMorgan назвал мирового лидера по темпам повышения прогнозов прибыли

Европа впервые за длительное время стала регионом, где аналитики наиболее активно улучшают прогнозы по доходам компаний. Об этом говорится в новом исследовании JPMorgan Chase&Co, сообщает Bloomberg.

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Аналитики все более оптимистично оценивают перспективы Европы

После сильного старта сезона корпоративной отчетности аналитики продолжают повышать прогнозы по росту прибыли на акцию (EPS) в мире. В то же время именно европейские компании демонстрируют заметное улучшение ожиданий. Об этом заявила команда количественных стратегов JPMorgan во главе с Хурамом Чаудри.

По словам экспертов, положительные пересмотры прогнозов также наблюдаются в США и Японии, однако именно Европа демонстрирует самые быстрые темпы улучшения.

«Подробнее анализ изменений прогнозов прибыли на акцию свидетельствует, что именно Европа показала самый существенный прогресс за последний квартал. Почти все регионы, за исключением Азиатско-Тихоокеанского, в последние недели демонстрировали положительную динамику. Лучшие пересмотры прогнозов доходов наблюдаются там, где также сильнее улучшаются ожидания выручки», — отметили стратеги.

Лучшие финансовые результаты за три года

Европейские компании сейчас готовятся показать самые высокие темпы роста прибыли более чем за три года.

По оценкам Bloomberg Intelligence, прибыль на акцию компаний, входящих в индекс MSCI Europe, в среднем вырастет на 12% по сравнению с прошлым годом.

Хотя этот показатель примерно вдвое ниже, чем у американских компаний, аналитики ожидают, что в следующих кварталах темпы роста доходов в Европе только ускорятся.

Европа переломила негативный тренд

Для европейского рынка такая ситуация довольно необычная. В течение большей части последних двух лет аналитики преимущественно снижали прогнозы по доходам компаний, об этом свидетельствуют данные Citigroup.

Впрочем, начиная с мая ситуация кардинально изменилась: темпы пересмотра прогнозов в Европе опередили мировые показатели больше всего за последние 17 месяцев.

Улучшению настроений способствовало прекращение боевых действий между США и Ираном в апреле, что снизило напряжение на нефтяном рынке. Несмотря на новый рост геополитических рисков в последние недели, цены на нефть Brent остаются значительно ниже пиковых уровней ($126 за баррель), зафиксированных во время конфликта.

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Европейский фондовый рынок с начала года несколько уступает американскому. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 с начала 2026 года вырос примерно на 7,2%, тогда как S&P 500 за аналогичный период прибавил около 8%.

Инвесторы ожидают дальнейшего роста

По оценкам JPMorgan, за последний месяц количество повышений прогнозов доходов в мире превысило количество снижений примерно на 13%. Если брать трехмесячный период, то этот показатель почти удвоился по сравнению с концом июня.

Согласно опросу Bank of America, опубликованному ранее в этом месяце, 63% управляющих фондами считают, что именно дальнейшее улучшение корпоративных доходов станет главным драйвером роста европейских акций.

В свою очередь UBS Global Wealth Management повысил рекомендацию по европейским акциям, ожидая, что доходы компаний превысят рыночные прогнозы. В банке прогнозируют рост корпоративных доходов примерно на 25% в 2026—2027 годах.

Главный инвестиционный директор UBS Марк Хефеле отметил, что масштабные инвестиции и улучшение экономической конъюнктуры формируют новый цикл экономического роста.

«Мы недавно повысили оценку европейских акций до уровня „привлекательны“ в значительной степени потому, что ожидаем выход региона из длительного периода слабых корпоративных доходов. Сочетание циклического восстановления и масштабных структурных инвестиций все сильнее влияет на экономику, создавая самоусиливающийся эффект роста, когда инвестиции одних компаний становятся доходами для других», — подчеркнул он.

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Какие страны и секторы демонстрируют лучшую динамику

Самое существенное улучшение прогнозов прибыли в Европе зафиксировано для:

Швейцарии;

Италии;

Нидерландов;

Испании;

Швеции.

В этих странах также существенно выросли прогнозы по выручке компаний.

Зато в Германии и Франции аналитики, напротив, снизили ожидания прибылей, а прогнозы продаж остаются сдержанными.

Среди секторов экономики наиболее улучшились прогнозы для:

технологических компаний;

коммунальных предприятий;

финансового сектора;

индустрии.

В то же время, по словам Чаудри, положительная динамика все быстрее переходит и в ранее отстававшие сектора — производителей товаров повседневного спроса, здравоохранения и компаний потребительского сектора.

В JPMorgan отмечают, что сейчас инвесторам следует больше сосредотачиваться на качественных акциях, а не на рисковых.

«Ротация на рынке сейчас происходит в пользу качества, а не риска. В частности, мы предпочитаем производителям товаров повседневного спроса финансовому сектору, а здравоохранению — технологическим компаниям», — подытожили аналитики.

В то же время в банке предупреждают, что акции с высоким уровнем риска, вероятно, уже достигли пика, поэтому даже на фоне улучшения прогнозов прибыли их дальнейший рост выглядит менее обоснованным.

«Итог прост: цены все больше отрываются от положительных пересмотров прогнозов, а значит, многие такие акции уже не заслуживают дальнейшего ралли», — отметили стратеги JPMorgan.