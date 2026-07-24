Штраф для Google имеет последствия: в ЕС предупреждают о новых торговых ударах Вашингтона

Трансатлантические торговые войны снова набирают обороты. Европейскому Союзу следует готовиться к новым шагам и возможным ответным ударам со стороны Соединенных Штатов после того, как Брюссель выписал рекордный штраф корпорации Google. Такое предупреждение озвучил влиятельный европарламентарий, глава комитета по международной торговле Бернд Ланге в комментарии для Euronews .

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Поводом для резкого обострения отношений стал решительный шаг Еврокомиссии, оштрафовавшей технологического гиганта на 890 миллионов евро из-за нарушений европейских антимонопольных правил и цифровых законов DMA и DSA. В Вашингтоне неоднократно критиковали эти инициативы, ограничивающие всевластие техномонополий, особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Добавим, что этот штраф был наложен почти сразу после того, как Google наконец-то уплатил 4,6 миллиарда евро за манипуляции с операционной системой Android. Эти санкции были наложены еще в 2018 году.

На второй штраф в Вашингтоне отреагировали мгновенно: торговый представитель США Джеймисон Грир назвал это решение необоснованным и создающим излишнее напряжение для двусторонней торговли.

Европейским чиновникам советуют не радоваться иллюзиям и ждать скорую реакцию. Ланге прямо отмечает, что определенные действия американской стороны обязательно будут.

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Почему новые пошлины США вызывают удивление в Брюсселе 673="51″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="51″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody"> Ситуация накалилась на фоне действия прошлогоднего торгового соглашения, заключенного в Шотландии. Этот документ предусматривает 15-процентную пошлину США на европейские товары в обмен на нулевые ставки для американского импорта в ЕС. В Брюсселе рассчитывали, что соглашение оградит рынок от эмоциональных решений Вашингтона, и надеялись на продолжение подобных условий. Однако новая американская политика пошла дальше. США ввели обновленный режим пошлин против ряда стран мира, в том числе и Евросоюза, аргументируя это вопросами борьбы с принудительным трудом. В Европарламенте такие шаги назвали откровенным абсурдом. По словам евродепутата, европейское законодательство в этой сфере является более жестким и более совершенным, чем американское, поэтому подобные претензии выглядят откровенно надуманными. Читайте также: США ввели новые пошлины для 60 стран Надежда на американские суды и Конгресс Несмотря на эскалацию, в европейских институциях надеются на правовые предохранители внутри самих Соединенных Штатов. В частности есть надежда, что новые таможенные ограничения будут успешно обжалованы в американских судах. Это позволит вернуть ситуацию в правовое русло. Отдельные ожидания европолитики связывают с предстоящими выборами в Конгресс в ноябре. В Брюсселе надеются, что американские законодатели переберут на себя часть полномочий по формированию торговой политики, как это предусмотрено Конституцией США. Такой сценарий, по мнению европейской стороны, смог бы вернуть трансатлантическим рынкам стабильность и предсказуемость, которых сейчас так не хватает. Читайте также: Торговый суд США признал часть пошлин Трампа незаконными, но не заблокировал их полностью