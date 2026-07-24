К закрытию межбанка в пятницу, 24 июля, курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и продаже, евро подорожал на 1 копейку в покупке и продаже.
Доллар и евро подорожали на закрытии межбанка
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Открытие 24 июля
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Закрытие 24 июля
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Изменения
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44,77/44,80
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44,81/44,84
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4/4
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50,97/50,99
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50,98/51,00
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1/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,53−45,02 грн. Евро покупают за 50,75 грн, а продают за 51,37 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,90, евро — 51,17−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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