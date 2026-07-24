Более четверти всей энергии ЕС теперь зеленая — Евростат

Европа продолжает уверенно наращивать часть чистой энергии, хотя впереди остается немало работы для достижения климатических целей. Согласно данным Евростата , доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме потребления поднялась до 26,2% против 25,2% годом ранее.

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Для сравнения, на старте сбора статистики в 2004 году этот показатель составил всего 9,6%.

Несмотря на стабильный рост, темпы придется существенно ускорить. Ведь ориентир Евросоюза на 2030 год выйти на показатель в 42,5%. Для достижения этой цели годовой прирост должен составлять не менее 3,3 процентного пункта. Впрочем, в секторах типа отопления и охлаждения динамика остается медленной: здесь в 2025 году доля ВИЭ достигла 27,4% (в 2024-м было 26,7%), демонстрируя среднегодовой рост примерно на 0,75 п.п. начиная с 2004 года.

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