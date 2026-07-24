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24 июля 2026, 18:26 Читати українською

Более четверти всей энергии ЕС теперь зеленая — Евростат

Европа продолжает уверенно наращивать часть чистой энергии, хотя впереди остается немало работы для достижения климатических целей. Согласно данным Евростата, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме потребления поднялась до 26,2% против 25,2% годом ранее.

Европа продолжает уверенно наращивать часть чистой энергии, хотя впереди остается немало работы для достижения климатических целей.

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Для сравнения, на старте сбора статистики в 2004 году этот показатель составил всего 9,6%.

Несмотря на стабильный рост, темпы придется существенно ускорить. Ведь ориентир Евросоюза на 2030 год выйти на показатель в 42,5%. Для достижения этой цели годовой прирост должен составлять не менее 3,3 процентного пункта. Впрочем, в секторах типа отопления и охлаждения динамика остается медленной: здесь в 2025 году доля ВИЭ достигла 27,4% (в 2024-м было 26,7%), демонстрируя среднегодовой рост примерно на 0,75 п.п. начиная с 2004 года.

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Значительно быстрее зеленая энергия подчиняет рынок электрогенерации. По итогам 2025 года практически половина всей электроэнергии в ЕС (49,9%) производилась из возобновляемых источников (год назад было 47,5%). Для сравнения, в 2004 году этот показатель едва достигал 15,9%.

География лидеров и аутсайдеров в сфере зеленой энергетики выглядит так:

  1. Лидеры общего потребления ВИЭ: Швеция занимает первое место с показателем 65,4% (ставка на биомассу, гидро- и ветроэнергетику), за ней следуют Финляндия (53,0%) и Дания (48,2%).
  2. Самые низкие доли зафиксированы в Бельгии (14,9%), Словакии (16,3%) и Ирландии (17,2%).
  3. Лидеры по производству зеленой электроэнергии Австрия обеспечивает 90,8% своего валового потребления за счет ВИЭ, Швеция — 89,2%, а в Дании, Португалии, Греции и Испании этот показатель превышает 60%.
  4. Аутсайдеры по производству зеленой электроэнергии: Самая сложная ситуация на Мальте (11,2%), Чехии (19,2%), Люксембурге (23,3%), Словакии (24,1%) и Кипре (27,5%).

Таковой разрыв меж странами разъясняется природными условиями и структурой экономики.

Лидерам типа Швеции или Дании гораздо проще развивать зеленую энергетику благодаря естественной географии: мощной гидроресурсной базе, большим площадям лесов для биомассы и выгодному расположению для морских ветропарков.

В то же время таким странам, как Чехия или Словакия, приходится преодолевать индустриальную инерцию, высокую густоту населения и ограниченность природных чистых источников, что делает переход на источники возобновляемых источников значительно более дорогим и технически более сложным процессом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
24 июля 2026, 20:22
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А чтобы работали предприятия палят газ…Мощностей зеленого фуфла не хватает. «Спасибо» путинской подстилке меркель, которая закрыла все атомные станции в Германии…
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