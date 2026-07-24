НБУ лишил лицензий двух страховщиков

Национальный банк отозвал лицензии на осуществление деятельности по страхованию у двух страховых компаний — ЧАО « С К Аско ДС» и ЧАО « СК Перемога ». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующее решение правления НБУ приняло 24 июля 2026 года, и они вступили в силу с момента официального обнародования.

По данным безвыездного надзора НБУ, страховщик не выполнил обязательства по представлению планов возобновления деятельности и финансирования, которые должны гарантировать возврат компании к требованиям по капиталу платежеспособности и минимальному капиталу (в срок от 90 до 180 дней).

Невыполнение этих условий привело к повторному отклонению НБУ поданных планов. Согласно ч. 2 ст. 124 Закона Украины «О страховании», это дает Нацбанку прямое право отнести страховщика в категорию неплатежеспособных и аннулировать его лицензию.

Причины наказания СК «Перемога»

Относительно СК «Перемога» регулятор зафиксировал факт осуществления рисковой деятельности, которая угрожает интересам страхователей и кредиторов.

Главным нарушением явилось массовое неотражение и искажение данных в информационных системах и первичных документах компании, на основе которых формировалась финансовая отчетность. Объем манипуляций превысил 10% данных отчетности и более 20% минимального значения минимального капитала регулятора.

Выявление таких масштабных подлогов является основанием для лишения лицензии в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 123 Закона Украины «О страховании».

Что это значит для клиентов компаний

С 24 июля 2026 года оба страховщика полностью теряют право: