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24 июля 2026, 19:09 Читати українською

Дія поможет дистанционно уволиться с предприятия на ВОТ

Министерство экономики и окружающей среды сообщило, что началось бета-тестирование услуги дистанционного прекращения трудовых отношений для граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ). Этот сервис интегрирован в цифровую экосистему рынка труда «Обрій», чтобы помочь людям, которые из-за боевых действий и оккупации полностью потеряли связь со своими работодателями.

Министерство экономики и окружающей среды сообщило, что началось бета-тестирование услуги дистанционного прекращения трудовых отношений для граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ).

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Тысячи украинцев до сих пор формально числятся на оказавшихся под оккупацией предприятиях, учреждениях или организациях. Физически выполнять обязанности невозможно, однако сохранение такого статуса создает серьезный барьер. Люди не могут официально устроиться на новую работу, встать на учет в центры занятости или пройти государственные программы переквалификации.

Раньше для расторжения такого договора приходилось лично обращаться в центры занятости или искать работодателя. По данным службы занятости, с начала полномасштабной войны с подобными заявлениями обратилось 11 714 человек.

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Теперь всю процедуру можно пройти дистанционно через несколько кликов через приложение «Дія». Пользователь подает заявление и подтверждает его «Дія. Підпис«

После этого система:

  • самостоятельно проверяет предприятие по официальному перечню Минразвития;
  • фиксирует дату увольнения;
  • уведомляет работодателя;
  • автоматически обновляет данные в государственных реестрах.

Трудовые отношения прекращаются на следующий день после регистрации заявления, и никаких дополнительных бумажных подтверждений не требуется.

«Несколько тысяч человек до сих пор формально привязаны к работодателю на территориях, куда физически не добраться. Дистанционное увольнение снимает этот барьер. Наша цель — чтобы до конца 2026 года 75% нуждающихся в этом граждан смогли разблокировать свой карьерный путь просто и быстро, онлайн через „Обрій“», — отмечает заместитель Министра экономики и окружающей среды по вопросам цифрового развития Александр Циборт.

В настоящее время продолжается двухнедельное бета-тестирование услуги, к которому присоединились 658 зарегистрировавшихся граждан. После завершения теста опция появится в общем меню Дії и станет массово доступной. Воспользоваться ею смогут совершеннолетние украинцы с кодом плательщика налогов и биометрическими документами в приложении, которые официально трудоустроены и не имеют статуса безработных.

Напомним: «Обрій» — украинская цифровая экосистема рынка труда, объединяющая вакансии, возможность обучения и государственные сервисы. Она помогает гражданам быстрее находить работу, а государству — анализировать рынок.

Читайте об этом в нашей статье «В Украине запустили „Горизонт“ — цифровую экосистему рынка труда»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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