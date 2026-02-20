Главное за неделю: незаконные пошлины Трампа, кибератака на магазин НБУ и ликвидация двух банков

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США принял историческое решение, признав, что президент Дональд Трамп нарушил федеральное законодательство, в одностороннем порядке введя масштабные импортные пошлины по всему миру. Это решение стало наиболее значимым поражением второй администрации Трампа в суде, ранее неоднократно поддерживавшим инициативы Белого дома.

В Украине появятся новые доплаты за электричество и тепло: что будет заложено в тарифы

В Украине изменяют законодательное регулирование теплоснабжения и зеленой энергетики. Минфин разбирался, как новое энергетическое законодательство скажется на тарифах на электроэнергию и отопление, и поможет ли оно застраховаться от новых коммунальных коллапсов.

НБУ переходит на монеты 1−10 грн: что будет со старыми банкнотами

Национальный банк Украины объявил о завершающем этапе перехода на обновленный номинальный ряд наличных денег. Со 2 марта 2026 банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты. С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

Доля неработающих кредитов в украинских банках самая низкая за 15 лет

Национальный банк Украины зафиксировал значительное оздоровление банковских портфелей. По итогам года доля безработных кредитов (NPL) сократилась до 13,9%. Это самый низкий показатель с середины 2000-х годов. Наибольший рывок произошел в IV квартале, когда показатель упал на 11,1 в. п. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора НБУ.

НБУ отнес Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк в категорию неплатежеспособных

В четверг, 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Венгрия приостанавливает поставки дизеля в Украину до возобновления транзита нефти «Дружбой»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. Поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Кибератака на интернет-магазин НБУ: данные клиентов могли попасть в хакеры

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка стал объектом кибератаки. Экономист Владимир Компаниец в Facebook сообщил, что российские хакеры взломали ресурс и выгрузили персональную информацию клиентов, уже появившуюся на закрытых форумах. Нацбанк официально подтвердил инцидент, объяснив, что излом произошел из-за компании-подрядчика.

Доходность ОВГЗ снижается: сколько сейчас можно заработать, какие ставки будут дальше

Ставки по ОВГЗ снижаются как на первичном, так и на вторичном рынке. Уже сейчас на некоторых бумагах удастся заработать на 1,5% меньше, чем в начале года. Почему это происходит и какую доходность государственных облигаций ждать дальше, разбирался Минфин.

Энергетический шантаж: Венгрия и Словакия угрожают прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину

Венгрия рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину. Ультиматум выдвинут с требованием возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в четверг, 19 февраля, заявил глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 18 февраля, также допустил возможность прекращения экстренных поставок электроэнергии в Украину, если транзит нефти не будет возобновлен.

Риски ИИ на фондовом рынке США угрожают статусу доллара как «тихой гавани» — Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank выступили с резонансным предупреждением, которое повлекло за собой волнение на мировых финансовых рынках. Согласно докладу банка, стремительное внедрение искусственного интеллекта в торговлю на рынке акций США создает системные уязвимости, которые могут подорвать доверие к доллару как надежному резервному активу мира.

Небольшой банк с высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд. грн. и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Starlink в «белом списке»: Минцифры упрощает верификацию через Новую почту и Укрпочту