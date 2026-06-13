Работодатели, которые в 2026 году не повышали оклады работникам или сделали это в январе-феврале, впервые в этом году должны насчитать индексацию зарплаты за июнь. Максимальная сумма доплаты составит 139,78 грн. Об этом говорится в пояснении Государственной службы по труду.
Индексация зарплат: кто получит доплату в июне и какую сумму начислят
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Как считают индексацию в 2026 году
Статьей 41 Госбюджета на 2026 год определено, что исчисление индекса потребительских цен для индексации доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2026 года. Этот месяц принимается по 1 или 100%.
В то же время, сумма индексации, которая сложилась в декабре 2025 года, в январе 2026 года не начисляется.
Это значит, что для работников, которым в 2026 году не повышали оклады, базовым месяцем является январь 2026 года.
Когда возникло право на индексацию
В расчете накопительного индекса принимают участие индексы инфляции за февраль-апрель 2026 года:
1,01×1,017×1,014 = 1,04155, или 104,2% .
Это первое превышение порогового индекса в 103%. Соответственно, индексацию зарплаты следует провести через два месяца — в июне 2026 года.
Величина прироста индекса потребительских цен составляет:
104,2% — 100% = 4,2% .
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Какую сумму доплатят
Индексация зарплаты производится в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3328 грн.
Следовательно, максимальный размер индексации в июне для работников, у которых базовым месяцем является январь 2026 года, составит:
3328×4,2% = 139,78 грн.
Для работников с другими базовыми месяцами зарплату пока не индексируют.
Что важно знать при увольнении
Если работник в день увольнения не работал, например, находился в отпуске, причитающиеся ему суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
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