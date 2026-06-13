Индексация зарплат: кто получит доплату в июне и какую сумму начислят

Работодатели, которые в 2026 году не повышали оклады работникам или сделали это в январе-феврале, впервые в этом году должны насчитать индексацию зарплаты за июнь. Максимальная сумма доплаты составит 139,78 грн. Об этом говорится в пояснении Государственной службы по труду.

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Как считают индексацию в 2026 году

Статьей 41 Госбюджета на 2026 год определено, что исчисление индекса потребительских цен для индексации доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2026 года. Этот месяц принимается по 1 или 100%.

В то же время, сумма индексации, которая сложилась в декабре 2025 года, в январе 2026 года не начисляется.

Это значит, что для работников, которым в 2026 году не повышали оклады, базовым месяцем является январь 2026 года.

Когда возникло право на индексацию

В расчете накопительного индекса принимают участие индексы инфляции за февраль-апрель 2026 года:

1,01×1,017×1,014 = 1,04155, или 104,2% .

Это первое превышение порогового индекса в 103%. Соответственно, индексацию зарплаты следует провести через два месяца — в июне 2026 года.

Величина прироста индекса потребительских цен составляет:

104,2% — 100% = 4,2% .

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Какую сумму доплатят

Индексация зарплаты производится в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3328 грн.

Следовательно, максимальный размер индексации в июне для работников, у которых базовым месяцем является январь 2026 года, составит:

3328×4,2% = 139,78 грн.

Для работников с другими базовыми месяцами зарплату пока не индексируют.

Что важно знать при увольнении

Если работник в день увольнения не работал, например, находился в отпуске, причитающиеся ему суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.