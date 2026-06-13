Доллар на рекордах, гривна под давлением: аналитик объяснил ситуацию на валютном рынке

На этой неделе курс доллара достиг новых исторических рекордов — в среду на наличном рынке за доллар местами просили 45,40 грн, а на межбанковском рынке он взлетел до отметки 45,13 грн. Однако к концу пятницы НБУ сдержал рост курса, влив за неделю более 1,1 млрд долларов в рамках валютных интервенций. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Как изменился курс доллара за неделю

Официальный курс доллара за неделю вырос на 1% до 44,81 грн, наличный доллар вырос на 1,5%, закрепившись на отметке 45,07 грн. Евро при этом также показал рост, прибавив в официальном курсе 0,4% до 51,86 грн, а в наличной торговле — 0,7% до 52,28 грн.

«Не то чтобы роста доллара до новых максимумов не ожидали (на прошлой неделе об этом говорил), но… не до таких уровней. Ну и если курс быстро растет, то продавцы начинают удерживать валюту от продажи, ожидая еще более высоких котировок, и население подключается к ралли. И ситуацию мог бы урегулировать НБУ, но регулятор выбрал наиболее неблагоприятный для гривны путь. И так совпало, «случайно наверное», что это согласуется с рекомендациями МВФ по либерализации рынка, защите резервов и усилению гибкости обменного курса.

В понедельник, когда инерционно произошла переоценка курса из-за падения евро на мировом рынке на позапрошлой неделе, НБУ ослабил курс евро к гривне и поднял доллар. При этом уровень интервенций был очень низким по отношению к реальному дефициту рынка. Но далее НБУ не только вернул евро к показателям предыдущей недели, но даже позволил ему подняться еще выше — почти до исторического максимума 51,90 грн. Доллару не оставалось ничего другого, как на фоне переоценки вылететь за 45 грн.

То есть, НБУ подтвердил свою позицию относительно евро. Когда евро падает по отношению к доллару на мировом рынке — регулятор его держит и укрепляет доллар. Когда евро растет по отношению к доллару на мировом рынке — регулятор фиксирует доллар и укрепляет евро. Фактически, евро контролируется/фиксируется/сдерживается от коррекции", — пишет Шевчишин.

РЫНОК В ЦИФРАХ

Межбанк

«Активность межбанка продолжила падать. Как и на прошлой неделе, падает именно продажа валюты. Активно. С одной стороны, экспортеры начали держать валюту, поскольку видят значительную коррекцию курса и должны скоро вернуться. С другой стороны, это может быть более опасный тренд физического падения экспорта (который требует анализа и подтверждений). Например, есть оперативные данные о падении объема автомобильного экспорта агропродукции в начале июня на 9,4%. Также экспорт агропродукции по железной дороге в западном направлении также проседает. Но в аграрном секторе это сезонный тренд межсезонья, когда нового урожая еще нет, а старый уже продан. Именно поэтому нужно смотреть на более широкую картину, которой пока нет.

Среднесуточная покупка валюты выросла на 3% — до 392 млн долл. А вот среднесуточное предложение валюты упало почти на 15% до 226 млн долл.

Среднесуточный дефицит взлетел на 43% до рекордных 166 млн долл. (по сравнению со 116 млн долл. неделей ранее). По сравнению с месячными показателями дефицита межбанка этот недельный показатель выглядит как рекорд. Но 10 недель назад в конце марта на фоне войны в Иране у нас уже был дефицит в 179 млн долл. Хотя тогда был рынок активных покупок, а сейчас — пассивных продаж.

Среднесуточная покупка валюты выросла на 3% — 392 млн долл.

Среднесуточное предложение валюты упало почти на 15% до 226 млн долл.

Среднесуточный дефицит взлетел на 43% до рекордных 166 млн долл. (по сравнению со 116 млн долл. неделей ранее).

Наличный рынок

«Понятно, что такой активный рост курса неизбежно отразится на оживлении населения (как и ожидал неделю назад). Итак, активность украинцев на валютном рынке выросла почти на четверть (+22%). А еще и зарплату получили в начале недели, а тут такой ажиотаж», — пишет аналитик.

Среднесуточный спрос на валюту за неделю вырос на 25% до 91 млн долл. Среднесуточное предложение выросло на 18,5% до 68,5 млн долл.

Среднесуточный дефицит подскочил почти на 51% с 14,8 млн до 22,2 млн долл.

Дефицит валюты и интервенции НБУ

«Когда дефицит на межбанке достигает близких к рекордным уровней, и это еще усугубляется резким ростом дефицита на рынке наличности, понятно, что общий валютный дефицит улетает в космос. За неделю среднесуточный общий дефицит валюты вырос на 44% с 131 млн до 188 млн долл. Это не рекорд — хотя близко к нему (в конце марта среднесуточный показатель достигал 238 млн долл.).

В свою очередь, среднесуточные интервенции НБУ выросли на 50,7% до 231 млн. Всего за неделю — 1155 млн долл., и это 9-й по величине объем валютных интервенций за всю историю.

То есть, НБУ активно включился в поддержку рынка. Наибольшие вливания — более 230 млн в день — были в конце недели, чего не скажешь о первых, наиболее активных по ослаблению гривны днях (в среднем 170 млн). Итак, похоже, что в начале недели НБУ пропустил курс (в понедельник действительно была резкая переоценка евро к доллару", — подытожил Шевчишин.

Что будет с курсом на следующей неделе

В базовом сценарии официальный курс доллара ожидается на уровне 44,45−44,95 грн, наличный курс доллара — 44,65−45,25 грн. Евро — это новый бенчмарк, на который ориентируются и держат курс, поэтому прогноз по наличному евро — 51,75−52,50 грн.

Общий девальвационный тренд не сломлен. Помощь и кредиты от партнеров укрепляют резервы и дают возможность удерживать курс. Но у НБУ есть свои планы. Так что пока передышка.