Биткоин может достичь дна во время чемпионата мира по футболу — BIT Research

Биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля, считают аналитики компании BIT Research.

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Что говорят аналитики

По их оценке, цена первой криптовалюты способна опуститься в диапазон $50 000−55 000. Аналитики описали динамику биткоина с октября 2025 года как трехволновую коррекцию по модели A-B-C.

Первая волна привела первую криптовалюту в диапазон $60 000−69 000, после чего последовало восстановление до $80 000−90 000 с локальным максимумом около $83 000 в мае.

Сейчас, по мнению трейдинговых экспертов, рынок находится в заключительной волне снижения цены. В качестве вероятной зоны формирования минимума в BIT Research назвали диапазон $50 000−55 000.

Одним из главных ориентиров названа реализованная цена биткоина, которая сейчас находится около отметки $54 591. Авторы исследования BIT Research обратили внимание на ухудшение настроений инвесторов. Индекс страха и жадности вернулся к уровням, которые наблюдались вблизи локального дна 2022 года.

По мнению аналитиков, дополнительным фактором в пользу формирования дна может стать замедление инфляции в США. Как пример они привели ситуацию 2022 года, когда ослабление инфляционного давления доллара совпало с завершением предыдущего медвежьего цикла.

В BIT Research полагают, что даже после достижения минимальных значений рынку потребуется время для «подтверждения разворота». По оценке аналитиков, на формирование устойчивого восходящего тренда может уйти от одного до трех месяцев.

Ранее специалисты компании K33 Research назвали район $60 000 потенциальной зоной накопления биткоина. По их мнению, текущая коррекция имеет признаки поздней стадии медвежьего тренда и способна привести к формированию нового восходящего тренда.