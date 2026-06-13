Сегмент компактных автомобилей остается одним из самых больших на мировом авторынке. По итогам продаж с января по апрель 2026 года лидером этого класса стала Toyota Yaris, сохранившая первое место, несмотря на снижение спроса. Об этом пишет Focus2Move.
Названы топ-10 самых популярных компактных автомобилей мира
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Спрос на компактные модели
Компактные модели традиционно пользуются высоким спросом благодаря экономичности, маневровости и удобству эксплуатации в городских условиях. Именно эти преимущества позволяют им стабильно удерживать значительную часть мировых продаж.
По данным исследования, Toyota Yaris обеспечила 3,8% мировых продаж в своем сегменте. Несмотря на сокращение реализации на 11,1% в годовом исчислении, модель осталась самым успешным компактным автомобилем мира.
В первую тройку также вошли Renault Clio и Nissan Kicks. Обе модели продолжают удерживать высокие позиции благодаря сочетанию доступной стоимости, практичности и невысоким эксплуатационным затратам.
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Топ-10 доступных автомобилей по итогам 2026 года
По результатам продаж с начала года десятка самых популярных компактных моделей выглядит так:
- Toyota Yaris (-11,1%)
- Renault Clio (+3,9%)
- Nissan Kicks (-0,3%)
- Volkswagen T-Roc (-9,8%)
- Maruti Dzire (+33,9%)
- Tata Nexon (+29%)
- Volkswagen Polo (-12,7%)
- Tata Punch (+28%)
- Volkswagen T-Cross (-10,6%)
- Hyundai Venue (+12,2%).
Особенно заметный рост показали индийские модели Maruti Dzire, Tata Nexon и Tata Punch, продажи которых увеличились более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время, Toyota остается одним из ключевых игроков сегмента благодаря популярности Yaris, которую покупатели ценят за надежность, экономичность и проверенную конструкцию. Именно эти качества позволили модели еще раз возглавить рейтинг самых популярных компактных автомобилей мира.
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