Названы топ-10 самых популярных компактных автомобилей мира

Сегмент компактных автомобилей остается одним из самых больших на мировом авторынке. По итогам продаж с января по апрель 2026 года лидером этого класса стала Toyota Yaris, сохранившая первое место, несмотря на снижение спроса. Об этом пишет Focus2Move.

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Спрос на компактные модели

Компактные модели традиционно пользуются высоким спросом благодаря экономичности, маневровости и удобству эксплуатации в городских условиях. Именно эти преимущества позволяют им стабильно удерживать значительную часть мировых продаж.

По данным исследования, Toyota Yaris обеспечила 3,8% мировых продаж в своем сегменте. Несмотря на сокращение реализации на 11,1% в годовом исчислении, модель осталась самым успешным компактным автомобилем мира.

В первую тройку также вошли Renault Clio и Nissan Kicks. Обе модели продолжают удерживать высокие позиции благодаря сочетанию доступной стоимости, практичности и невысоким эксплуатационным затратам.

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Топ-10 доступных автомобилей по итогам 2026 года

По результатам продаж с начала года десятка самых популярных компактных моделей выглядит так:

Toyota Yaris (-11,1%) Renault Clio (+3,9%) Nissan Kicks (-0,3%) Volkswagen T-Roc (-9,8%) Maruti Dzire (+33,9%) Tata Nexon (+29%) Volkswagen Polo (-12,7%) Tata Punch (+28%) Volkswagen T-Cross (-10,6%) Hyundai Venue (+12,2%).

Особенно заметный рост показали индийские модели Maruti Dzire, Tata Nexon и Tata Punch, продажи которых увеличились более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, Toyota остается одним из ключевых игроков сегмента благодаря популярности Yaris, которую покупатели ценят за надежность, экономичность и проверенную конструкцию. Именно эти качества позволили модели еще раз возглавить рейтинг самых популярных компактных автомобилей мира.