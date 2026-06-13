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13 июня 2026, 14:40 Читати українською

Названы топ-10 самых популярных компактных автомобилей мира

Сегмент компактных автомобилей остается одним из самых больших на мировом авторынке. По итогам продаж с января по апрель 2026 года лидером этого класса стала Toyota Yaris, сохранившая первое место, несмотря на снижение спроса. Об этом пишет Focus2Move.

Сегмент компактных автомобилей остается одним из самых больших на мировом авторынке.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спрос на компактные модели

Компактные модели традиционно пользуются высоким спросом благодаря экономичности, маневровости и удобству эксплуатации в городских условиях. Именно эти преимущества позволяют им стабильно удерживать значительную часть мировых продаж.

По данным исследования, Toyota Yaris обеспечила 3,8% мировых продаж в своем сегменте. Несмотря на сокращение реализации на 11,1% в годовом исчислении, модель осталась самым успешным компактным автомобилем мира.

В первую тройку также вошли Renault Clio и Nissan Kicks. Обе модели продолжают удерживать высокие позиции благодаря сочетанию доступной стоимости, практичности и невысоким эксплуатационным затратам.

Читайте: Рекордные цены на АЗС меняют авторынок: что покупать в 2026 году

Топ-10 доступных автомобилей по итогам 2026 года

По результатам продаж с начала года десятка самых популярных компактных моделей выглядит так:

  1. Toyota Yaris (-11,1%)
  2. Renault Clio (+3,9%)
  3. Nissan Kicks (-0,3%)
  4. Volkswagen T-Roc (-9,8%)
  5. Maruti Dzire (+33,9%)
  6. Tata Nexon (+29%)
  7. Volkswagen Polo (-12,7%)
  8. Tata Punch (+28%)
  9. Volkswagen T-Cross (-10,6%)
  10. Hyundai Venue (+12,2%).

Особенно заметный рост показали индийские модели Maruti Dzire, Tata Nexon и Tata Punch, продажи которых увеличились более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, Toyota остается одним из ключевых игроков сегмента благодаря популярности Yaris, которую покупатели ценят за надежность, экономичность и проверенную конструкцию. Именно эти качества позволили модели еще раз возглавить рейтинг самых популярных компактных автомобилей мира.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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