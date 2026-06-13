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13 июня 2026, 13:52 Читати українською

ООН подсчитала, что каждый 70-й житель Земли — это вынужденный переселенец

Во всем мире 118 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), опубликованном в четверг, 11 июня. Это означает, что каждый 70-й житель Земли, по данным на начало 2026 года, является вынужденным переселенцем.

Во всем мире 118 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека.

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Число перемещенных лиц сокращается

При этом число перемещенных лиц впервые за десятилетие сократилось — на 5,4 миллиона человек, или на 4%. Основная причина такой тенденции — рост числа людей, вернувшихся на родину, несмотря на кризисную ситуацию в своей стране, отмечается в докладе. В качестве примера в ООН приводят Афганистан, Демократическую Республику Конго, Судан и Сирию.

Из общего числа вынужденных переселенцев 35,6 млн человек классифицируются как беженцы, 68,7 млн человек — как внутренне перемещенные лица.

По данным на начало 2026 года, число просителей убежища, ожидающих решения по своим заявлениям, увеличилось примерно на 645 тысяч и достигло почти 9 млн человек.

В статистике не учитываются миграционные потоки первых месяцев 2026 года, например, связанные с войной США и Израиля против Ирана. В нее также не были включены люди, покинувшие свои дома из-за стихийных бедствий, последствий изменения климата или финансовых трудностей.

Статус «беженец» нередко сохраняется на всю жизнь

Почти семь из десяти перемещенных лиц живут в статусе «беженца» в течение пяти и более лет. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех выразил обеспокоенность этим фактом. «Нам нужна смена парадигмы, которая даст людям, бегущим от войны и преследований, новую надежду и новые перспективы», — цитирует его агентство KNA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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