Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: Пенсионный фонд объяснил кто и сколько получит

В 2026 году расширен список категорий лиц, которым денежная помощь выплачивается автоматически — большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно. Размеры выплат ко Дню Независимости Украины в 2026 году определены постановлением Кабмина. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Кому ждать выплату

Порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Как будет производиться выплата

Получателям денежной помощи, получающим пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, и не проходящие службу (военную службу) денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

Важно! Для выплаты пенсионерам, субсидиантам и льготникам дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу (военную службу), в том числе пенсионерами или получателями жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу (военную службу).

Важно! Если вы проходите службу (военную службу), то убедитесь, что работодатель имеет информацию о вашей принадлежности к ветеранам войны.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером/получателем жилищных субсидий и льгот и не проходит службу (военную службу), для получения помощи следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Важно! В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающая соответствующий статус личности (при личном обращении — подлинники).

Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года.

Как подать заявление

Подать заявление на выплату можно одним из способов:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг за задекларированным / зарегистрированным местожительством (пребыванием);

почтой — на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Какие размеры выплат

В этом году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в следующих размерах:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3100 грн;

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью:

I группы — 3 100 грн; II группы — 2 900 грн; III группы — 2 700 грн;