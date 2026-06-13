DIM.RIA проанализировал ситуацию с паркоместами в новостройках в Украине в мае 2026 года. В отчете представлены данные по спросу на предложение и средней стоимости продажи автостоянки.
Сколько стоит паркоместо в новостройке в 2026 — исследование
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Какие цены на паркоместа в разных регионах
Стоимость паркингов в новостройках сильно отличается в зависимости от региона. Дороже всего купить место под авто в Киеве — средняя цена $27,7 тыс, это на 18% дороже по сравнению с прошлым годом.
В других крупных городах ценник за 1 машиномест несколько ниже: Одесса — $20,7 тыс, Днепр — $19,2 тыс, Львов — $18,6 тыс.
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Самые бюджетные паркоместа в мае в Волынской — около $4,9 тыс. и Сумской — $3,3 тыс. областях.
Как меняется спрос на паркоместа
Спрос на покупку паркомест среди украинцев в мае 2026 года в основном увеличился по сравнению с прошлым годом. Очень заметный рост — в Николаевской (194%), Черкасской (129%), Ивано-Франковской (126%), Тернопольской (102%) и Черновицкой (100%) областях.
Падение интереса к покупке стоянки под авто в новостройке зафиксировано в Кировоградской (-62%), Черниговской (-57%), Сумской (-47%) и Закарпатской (-34%) областях.
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Какая ситуация с предложением на паркоместо?
Ситуация с количеством предложений паркомест в новостройках не сильно изменилась по отношению к прошлому году. Несколько увеличилось количество объявлений в Ивано-Франковской (+3%), Одесской (+3%), Хмельницкой (+3%) и Винницкой (+2%) областях. Уменьшилось предложение в Днепропетровской (-4%) области и в Киеве (-1%).
Какая разница между ценами на жилье и паркоместа в новостройках?
За год цена квадратного метра в новостройке больше выросла в Ивано-Франковской (+20%), Житомирской (+18%), Тернопольской (+18%), Хмельницкой (+14%), Винницкой (+14%) и Кировоградской (+14%) областях. Падение цен зафиксировано в Николаевской (-6%), Полтавской (-3%) и Харьковской (-3%) областях.
Наибольшее количество квадратных метров по средней цене паркоместа можно приобрести у:
- Одесской — 21,5 м²
- г. Киев — 19,4 м²
- Черкасской — 18,2 м²
- Днепропетровской — 17,2 м²
- Киевской — 16,8 м²
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