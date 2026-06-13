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13 июня 2026, 9:20 Читати українською

Сколько стоит паркоместо в новостройке в 2026 — исследование

DIM.RIA проанализировал ситуацию с паркоместами в новостройках в Украине в мае 2026 года. В отчете представлены данные по спросу на предложение и средней стоимости продажи автостоянки.

DIM.

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Какие цены на паркоместа в разных регионах

Стоимость паркингов в новостройках сильно отличается в зависимости от региона. Дороже всего купить место под авто в Киеве — средняя цена $27,7 тыс, это на 18% дороже по сравнению с прошлым годом.

В других крупных городах ценник за 1 машиномест несколько ниже: Одесса — $20,7 тыс, Днепр — $19,2 тыс, Львов — $18,6 тыс.

Читайте: Паркоместа опередили квартиры по темпам подорожания: что происходит на рынке

Самые бюджетные паркоместа в мае в Волынской — около $4,9 тыс. и Сумской — $3,3 тыс. областях.

Как меняется спрос на паркоместа

Спрос на покупку паркомест среди украинцев в мае 2026 года в основном увеличился по сравнению с прошлым годом. Очень заметный рост — в Николаевской (194%), Черкасской (129%), Ивано-Франковской (126%), Тернопольской (102%) и Черновицкой (100%) областях.

Падение интереса к покупке стоянки под авто в новостройке зафиксировано в Кировоградской (-62%), Черниговской (-57%), Сумской (-47%) и Закарпатской (-34%) областях.

Читайте также: Инвесторы в жилую недвижимость сменили приоритеты: что сейчас покупают для заработка

Какая ситуация с предложением на паркоместо?

Ситуация с количеством предложений паркомест в новостройках не сильно изменилась по отношению к прошлому году. Несколько увеличилось количество объявлений в Ивано-Франковской (+3%), Одесской (+3%), Хмельницкой (+3%) и Винницкой (+2%) областях. Уменьшилось предложение в Днепропетровской (-4%) области и в Киеве (-1%).

Какая разница между ценами на жилье и паркоместа в новостройках?

За год цена квадратного метра в новостройке больше выросла в Ивано-Франковской (+20%), Житомирской (+18%), Тернопольской (+18%), Хмельницкой (+14%), Винницкой (+14%) и Кировоградской (+14%) областях. Падение цен зафиксировано в Николаевской (-6%), Полтавской (-3%) и Харьковской (-3%) областях.

Наибольшее количество квадратных метров по средней цене паркоместа можно приобрести у:

  • Одесской — 21,5 м²
  • г. Киев — 19,4 м²
  • Черкасской — 18,2 м²
  • Днепропетровской — 17,2 м²
  • Киевской — 16,8 м²

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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