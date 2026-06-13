Сколько стоит паркоместо в новостройке в 2026 — исследование

DIM .RIA проанализировал ситуацию с паркоместами в новостройках в Украине в мае 2026 года. В отчете представлены данные по спросу на предложение и средней стоимости продажи автостоянки.

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Какие цены на паркоместа в разных регионах

Стоимость паркингов в новостройках сильно отличается в зависимости от региона. Дороже всего купить место под авто в Киеве — средняя цена $27,7 тыс, это на 18% дороже по сравнению с прошлым годом.

В других крупных городах ценник за 1 машиномест несколько ниже: Одесса — $20,7 тыс, Днепр — $19,2 тыс, Львов — $18,6 тыс.

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Самые бюджетные паркоместа в мае в Волынской — около $4,9 тыс. и Сумской — $3,3 тыс. областях.