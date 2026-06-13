Как не потерять компенсацию за єВідновлення: алгоритм действий от министра

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба разъяснил, как избежать проблем при оформлении компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье: данные о нем должны содержаться в Государственном реестре прав, о чем следует позаботиться раньше времени. Об этом он написал в телеграм-канале.

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Проблемы при оформлении компенсаций

По его словам, в настоящее время в Украине зафиксировано более 342 000 объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии. Около 300 000 из них — жилые дома.

«…вместе с общинами видим проблему, которая часто становится препятствием для получения компенсации. Это касается неприватизированного жилья или жилья, оформленного до 2013 года. Во многих случаях информация о таком имуществе может оставаться только в бумажных архивах БТИ и отсутствовать в электронном реестре. Поэтому, даже при наличии государственной поддержки, процесс получения компенсации может существенно усложняться», — говорится в сообщении.

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Как избежать проблемы

По словам Кулебы, чтобы оформление выплат не сталкивалось с препятствиями, право собственности на жилье должно быть должным образом оформлено и внесено в Государственный реестр прав.

Проверить свои документы можно:

в ЦНАПе

через нотариуса

Алгоритм

Обратитесь в ЦНАП или в орган приватизации по месту жительства, если в вашем населенном пункте нет ЦНАПа

Подайте заявление и необходимые документы

Дождитесь проверки и решения органа приватизации

Получите свидетельство о праве собственности на жилье

Зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре прав, если вы подавались не через ЦНАП. Это можно сделать онлайн в Дии.

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Сколько человек получило компенсацию

Компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в рамках действия государственной программы компенсаций Восстановление по состоянию на утро 10 апреля получили 188 тыс. 85 украинских семей на общую сумму 82,2 млрд грн, из них за поврежденное жилье — более 136,4 тыс. семей на общую сумму 13,2 млрд грн.

Кроме этого, более 50,5 тыс. семей получили жилищные сертификаты для приобретения жилья вместо полностью уничтоженного на общую сумму 67,8 млрд грн.