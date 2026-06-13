В Украине планируют запустить новую жилищную программу «Домик в селе», которая предусматривает выкуп общинами свободных частных домов и предоставление их ВПЛ для длительного проживания. Об этом в телеграмм-канале написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о программе

Переселенцы будут самостоятельно выбирать себе жилье, которое после оформления сделки будет находиться в коммунальной собственности местных общин.

Что предполагает программа:

В 2026 году планируют приобрести около 1 000 домов.

Предельная стоимость одного дома — 500 тыс. грн.

Жилье будет предоставляться бесплатно на условиях социальной аренды.

Переселенцы будут платить только коммунальные услуги.

Приоритет — люди постарше, лица с инвалидностью и семьи с детьми.

Важным условием для успешной реализации программы является состояние жилья и доступ к базовой инфраструктуре — медицине, образованию, транспорту и рабочим местам в общинах. Сейчас в регионах уже идет отбор семей и поиск домов.

На первом этапе домики в деревне не планируют передавать в частную собственность ВПЛ. Однако в правительстве не исключают возможности внедрения такого механизма в будущем.