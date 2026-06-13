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13 июня 2026, 13:04 Читати українською

В Украине планируют запустить новую жилищную программу — «Домик в селе»

В Украине планируют запустить новую жилищную программу «Домик в селе», которая предусматривает выкуп общинами свободных частных домов и предоставление их ВПЛ для длительного проживания. Об этом в телеграмм-канале написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Дом в селе» — новая жилищная программа, которая предусматривает выкуп общинами свободных частных домов и предоставление их ВПЛ для длительного проживания.

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Что известно о программе

Переселенцы будут самостоятельно выбирать себе жилье, которое после оформления сделки будет находиться в коммунальной собственности местных общин.

Что предполагает программа:

  • В 2026 году планируют приобрести около 1 000 домов.
  • Предельная стоимость одного дома — 500 тыс. грн.
  • Жилье будет предоставляться бесплатно на условиях социальной аренды.
  • Переселенцы будут платить только коммунальные услуги.
  • Приоритет — люди постарше, лица с инвалидностью и семьи с детьми.

Важным условием для успешной реализации программы является состояние жилья и доступ к базовой инфраструктуре — медицине, образованию, транспорту и рабочим местам в общинах. Сейчас в регионах уже идет отбор семей и поиск домов.

На первом этапе домики в деревне не планируют передавать в частную собственность ВПЛ. Однако в правительстве не исключают возможности внедрения такого механизма в будущем.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
13 июня 2026, 13:38
#
Однозначно, лучше чем ничего. А выморочных домов по сёлам — тьма тьмущая, за которые вообще ничего из бюджета выделять не нужно. Дайте только людям возможность туда законно заселиться и пользоваться этим имуществом, ну и какие-то «подъемные», чтобы наладить быт.
+
0
BigBend
BigBend
13 июня 2026, 13:39
#
«Житло надаватиметься безкоштовно» Все безкоштовне — зло.
+
0
youknow
youknow
13 июня 2026, 15:04
#
Це вони так по «топорному» назвали, чиновники НІЧОГО НЕ роблять безкоштовно. 1)його викуплять за кошти, 2)воно залишається у власності громади 3)потрібно оплачувати комунальні послуги
+
+9
JWT
JWT
13 июня 2026, 15:23
#
Так, краще хай платять 8тис на місяць оренди. Від цього вимираюче село тільки краще стане.
Ініціативу одобрюю. Поживуть, обживуться, а там і через якийсь час куплять власну оселю.
+
0
Vetus
Vetus
13 июня 2026, 16:01
#
А почему они пустые стоят? Никто не подумал? Не пенсионерам работать там где?! А если пенсионер-горожанин или инвалиды, кто будет «поднимать» и содержать свой дом? Никто не пробовали, горожане? Всё через одно место…
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