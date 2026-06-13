В Украине планируют запустить новую жилищную программу «Домик в селе», которая предусматривает выкуп общинами свободных частных домов и предоставление их ВПЛ для длительного проживания. Об этом в телеграмм-канале написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
В Украине планируют запустить новую жилищную программу — «Домик в селе»
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Что известно о программе
Переселенцы будут самостоятельно выбирать себе жилье, которое после оформления сделки будет находиться в коммунальной собственности местных общин.
Что предполагает программа:
- В 2026 году планируют приобрести около 1 000 домов.
- Предельная стоимость одного дома — 500 тыс. грн.
- Жилье будет предоставляться бесплатно на условиях социальной аренды.
- Переселенцы будут платить только коммунальные услуги.
- Приоритет — люди постарше, лица с инвалидностью и семьи с детьми.
Важным условием для успешной реализации программы является состояние жилья и доступ к базовой инфраструктуре — медицине, образованию, транспорту и рабочим местам в общинах. Сейчас в регионах уже идет отбор семей и поиск домов.
На первом этапе домики в деревне не планируют передавать в частную собственность ВПЛ. Однако в правительстве не исключают возможности внедрения такого механизма в будущем.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Ініціативу одобрюю. Поживуть, обживуться, а там і через якийсь час куплять власну оселю.