НБУ ввел в обращение две новые памятные монеты: кому посвящены

12 июня Национальный банк пополнил серию оборотных памятных «Мы сильные. Мы вместе» двумя новыми монетами. Об этом говорится в сообщении регулятора в Фейсбуке.

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Кому посвящены монеты

Они посвящены Николаевской и Одесской областям:

«Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область»;

«Мы сильные. Мы вместе. Одесская область».

Дизайн монет

Монеты имеют номинал в 10 гривен.

Их аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

В то же время, главным элементом реверса является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены — Одесской и Николаевской областям.

Дизайн реверса — Александра Кучинская, аверса — Владимир Демьяненко;

Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.

Часть тиража сформирована в специально оформленные ролики, каждый из которых будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Напомним

Как писал ранее Минфин, в конце мая 2026 года Нацбанк ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященное единству Украины и ее регионам.