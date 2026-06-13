12 июня Национальный банк пополнил серию оборотных памятных «Мы сильные. Мы вместе» двумя новыми монетами. Об этом говорится в сообщении регулятора в Фейсбуке.
НБУ ввел в обращение две новые памятные монеты: кому посвящены
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Кому посвящены монеты
Они посвящены Николаевской и Одесской областям:
- «Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область»;
- «Мы сильные. Мы вместе. Одесская область».
Дизайн монет
Монеты имеют номинал в 10 гривен.
Их аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.
В то же время, главным элементом реверса является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены — Одесской и Николаевской областям.
Дизайн реверса — Александра Кучинская, аверса — Владимир Демьяненко;
Скульптор — Владимир Демьяненко.
Оборот и реализация
Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.
Часть тиража сформирована в специально оформленные ролики, каждый из которых будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.
Напомним
Как писал ранее Минфин, в конце мая 2026 года Нацбанк ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященное единству Украины и ее регионам.
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