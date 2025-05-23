Главное за неделю: Письма от налоговиков, Фонд восстановления и прогноз курса доллара

За три недели марта 2025 года более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций Государственной налоговой службы (ГНС).

Украина и США запустили общий Инвестиционный фонд восстановления

В пятницу, 23 мая, Украина и США запустили совместный инвестиционный фонд для восстановления нашей страны.

Железняк: Крипту мы контролировать не сможем. Налоги для тех, кто хочет работать «по-белому»

Будет ли крипторезерв в Украине или нет, когда парламент может приступить к рассмотрению законопроекта о налогообложении крипт. Эти вопросы «Минфин» задал одному из непосредственных участников законотворческих процессов Ярославу Железняку, первому заместителю председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Биткоин бьет все рекорды: цена превысила $111 тысяч

В четверг, 22 мая, утром первая криптовалюта установила новый исторический максимум, превысив отметку в $111 000.

В Европе электроэнергию отдают с доплатой: что будет с ценой на ток в Украине

В Европе упали цены на электричество. По данным Евростата, всего в ЕС зафиксировано падение на 2,8%. Но, например, в Испании ценник на электроэнергию снизился сразу на 48%, во Франции — на 45%. Украинские энергетики уверяют, что тарифы на ток нужно повышать. Минфин разбирался, что происходит на отечественном рынке электроэнергии, и сколько за нее придется платить людям и бизнесу.

НБУ назвал топ-10 самых прибыльных банков

Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 16,889 млрд гривен.

Кабмин разрешил получать пенсии в любом банке ВПЛ, украинцам за рубежом и на ВОТ

Кабинет министров разрешил пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий (ТОТ), остающимся там или находящимся за границей, получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке.

МВФ начал пересмотр программы EFF для Украины

Международный валютный фонд приступил к восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что может принести $487,4 миллиона финансирования. Учредительная встреча между командами НБУ, Министерства финансов и МВФ состоялась дистанционно 19 мая.

Украинские банки увеличивают кредитные лимиты, их клиенты — долги: как это влияет на экономику

Задолженность населения по кредитам составила 159 млрд грн. За год эта сумма выросла на 39%. Такие данные приводит Национальный банк. По его оценкам, львиная доля этих кредитов приходится на необеспеченные ссуды, к которым относится и использование кредитных лимитов. Как правило, оживление кредитования населения представляется как признак улучшения экономики.

Каким будет курс доллара в ближайшие три года: в Минэкономики дали прогноз

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года.

Украина перешла на бензин Е5: что происходит с ценами, качеством топлива и заправками