Федеральная комиссия по связи США (FCC) позволила SpaceX развернуть спутниковую группировку из 1 млн орбитальных вычислительных модулей, которые компания планирует использовать в качестве космических дата-центров для обработки данных и работы систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Cointelegraph, ссылаясь на решение регулятора от 25 ноября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о новой системе Starmind, а не о расширении обычной сети Starlink для доступа в интернет.

По замыслу SpaceX размещение вычислительной инфраструктуры в космосе позволит использовать солнечную энергию и обеспечивать растущий спрос на вычисления для AI. Компания рассчитывает, что орбитальные дата-центры помогут снизить зависимость от наземных вычислительных комплексов, требующих значительных объемов электроэнергии и ресурсов для охлаждения.

FCC назвала решение историческим, поскольку впервые в США было санкционировано развертывание спутниковой системы такого масштаба, предназначенной для космических вычислений.

Сколько спутников сейчас имеет Starlink

По данным спутникового каталога Flight Atlas по состоянию на 22 ноября 2026 года, группировка Starlink насчитывала 11 203 спутника на орбите, из которых 9 642 находились в рабочих орбитах. С момента начала запусков в 2019 году SpaceX вывела в космос более 13,1 тыс. аппаратов, часть которых сошла с орбиты.

Масштаб будущего проекта Starmind значительно превышает нынешнюю интернет-сеть компании.

SpaceX ранее сообщала о планах масштабировать Starlink до 100 тыс. спутников, а Starmind — до 1 млн. аппаратов. Таким образом, новая группировка потенциально будет в десять раз больше максимального запланированного количества спутников Starlink.

Читайте также: Маск готовит многомиллиардное соглашение с Nvidia: зачем SpaceX $40 млрд

Starlink и Starmind будут работать отдельно, но смогут взаимодействовать

Starlink и Starmind задуманы как две разные спутниковые группировки с разными функциями.

Starlink обеспечивает широкополосный доступ в Интернет, передачу данных и связь для пользователей на Земле.

Starmind должен производить вычисления непосредственно в космосе, функционируя как распределенная инфраструктура орбитальных дата-центров для обработки AI-запросов и других вычислительных задач.

В то же время это не означает, что системы будут полностью изолированы друг от друга. FCC в своем решении предусмотрела возможность использования Starmind резервных радиоканалов телеметрии, управления и контроля, которые будут дополнять оптическую сеть связи. SpaceX также рассматривает взаимодействие своих спутниковых систем, в частности, использование межспутниковых каналов.

Однако Starmind не просто новое поколение Starlink или заменой его спутников. Это отдельная инфраструктура, которая может дополнять существующие системы SpaceX, но имеет другое предназначение.

Когда SpaceX сможет запустить миллион спутников

Разрешение FCC не означает, что компания может одномоментно развернуть всю систему. Проект предусматривает поэтапный ввод спутников в эксплуатацию.

Согласно обнародованным условиям разрешения, SpaceX должен начать развертывание к ноябрю 2033, вывести 100 тыс. спутников к ноябрю 2035-го и половину разрешенного количества — к ноябрю 2038 года. Реализация такого масштабного проекта будет зависеть от возможностей ракетной инфраструктуры, стоимости запусков и технологической готовности орбитальных вычислительных модулей.

Как мы писали: Исторический запуск SpaceX: Starship впервые вывел на орбиту крупную партию Starlink V3